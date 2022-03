Paul Pogba vivió una noche de pesadilla: Delincuentes ingresaron en su casa mientras sus hijos dormían

El jugador del Manchester United Paul Pogba vivió este martes una auténtica pesadilla, y no precisamente por la victoria 0-1 del Atlético de Madrid que eliminó a los ingleses de la Champions League. Mientras disputaba el compromiso un grupo de delincuentes ingresó a su casa mientras dormían sus hijos, según contó a través de comunicado.

En el texto, difundido de primera mano en Twitter, Paul Pogba explicó lo sucedido mientras hacía referencia a que lo más grave del hecho fue que sus hijos se encontraban en su hogar pero para fortuna del futbolista nadie salió herido.

“Anoche la peor pesadilla de nuestra familia se hizo realidad cuando delincuentes ingresaron a nuestro hogar mientras nuestros hijos dormían en sus cuartos“, comenzó relatando el talentoso mediocampista.

“Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos pero en ese tiempo tomaron algo más valioso que cualquier otra cosa que teníamos en casa… Nuestra sensación de seguridad y protección“, añadió el campeón del mundo en Rusia 2018.

Fue ahí cuando Pogba explicó cuando ocurrió el hurto y habló de lo que es el sentir como padre que no puede proteger a su hijo en momentos de inseguridad.

“Esto ocurrió durante los últimos minutos del partido de anoche cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar ahí para proteger a tus hijos y espero sinceramente que nadie tenga que sentir lo que yo sentí anoche”, expresó Pogba para cerrar el texto.

Lo vivido por Pogba solo forma parte de un largo capítulo de deportistas que han sufrido asaltos en sus casas mientras disputan un encuentro.

Recientemente un propio compañero de Pogba en el Manchester United, Victor Lindelof, también fue víctima de delincuentes que ingresaron mientras se encontraba su esposa e hijos a su hogar y él disputaba un encuentro.

Además de Pogba y Lindelof, Sadio Mané después de la final de Champions en 2019, Karim Benzema en 2020 y Ángel Di María, este último en 2021, también fueron víctimas de los amantes de lo ajeno, demostrando que este tipo de situaciones no pasan solamente en Inglaterra sino en cualquier parte del mundo.

También te podría interesar: