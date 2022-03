El SEA anuncia su nueva temporada de MicroTeatro

El Teatro SEA anunció las obras que se presentarán en la 11a temporada de MicroTheater New York (International Puppet Fringe Festival Edition), a desarrollarse este fin de semana, del 19 al 21 de marzo. El tema de esta temporada es “Títeres u Objetos animados para adultos”.

Microteatro es una serie de micro-obras con duración de entre 15 a 20 minutos, con un máximo de 15 espectadores por presentación. Cada pieza será presentada en espacios íntimos alternativos, varias veces consecutivas por día.

Esta temporada destaca el estreno de la producción teatral de títeres “César Chávez y los migrantes (La historia de César Chávez)” que rinde homenaje a la vida y legado del activista sindical estadounidense con raíces mexicanas.

La producción bilingüe, escrita y dirigida por Manuel Antonio Morán, destaca la biografía de Chávez para las nuevas generaciones, cuyo estreno celebrará el Día Mundial del Títere, el 21 de marzo, y el nacimiento de Chávez, el 31 de marzo. La obra destaca la niñez de Chávez, al igual que su alianza con Dolores Huerta, el activismo con el National Farm Workers Association, el boicot de uvas de 1968 y su compromiso perenne a la lucha sin violencia por los derechos humanos.

“César Chávez es un héroe en los Estados Unidos. Sus victorias y activismo en el movimiento sindical son reconocidos en California y en la Costa Oeste, pero desconocidos ante muchos neoyorquinos,” dijo el Dr. Morán, fundador, CEO y Artistic Director del Teatro SEA. “Mediante títeres esperamos compartir su legado a toda una nueva generación”.

Las otras obras del festival son:

“A Bloody Good Time”

Presentada por Drama of Works, esta obra de teatro de juguete es una actuación de marionetas para adultos basada en Shockheaded Peter y la tradición de los cuentos con moraleja para niños. Vea pequeños títeres de papel volar, cortarse y prenderse fuego, y mucho, mucho más

So Close & Yet So Far

Concebida por Spica Wobbe, es una pieza de teatro poético no verbal que hace uso de la sombra y la luz para contar la historia del viaje de una niña en busca de una estrella que refleja los sentimientos más profundos de nuestros corazones.

Dirt

Creada por Amanda Card y Mikey Rose, con música inspirada en los Apalaches, la pieza utiliza marionetas de sombras para explorar las historias que su mamá le contó.

Sub Aquatic Adventures-Under the Sea

Creada por Eva Marie Lansberry, es una comedia física/espectáculo de marionetas en una maleta que está vagamente inspirada en la serie de televisión submarina Jacques Cousteau.

¿Por qué la luna perdió su brillo?

Escrito por Braulio Basilio, es una producción de Teatro 220 inspirada en la noticia de que un cohete golpeó la luna en marzo de 2020. Esta obra explora las consecuencias imaginarias que tendría este choque. En un mundo apocalíptico, tres extraños, compañeros de circunstancias, lunáticos, se encuentran.



Para más información y entradas, visite: microtheaterny@teatrosea.org o llame al 212.529.1545