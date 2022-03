FOTOS: Abuela fitness de 53 años revela su dieta y su rutina de ejercicio para mantener su envidiable figura

Andrea Sunshine tiene un cuerpo tonificado y torneado, una alimentación alta en proteína y un hábito estricto para hacer ejercicio todos los días que le ayudan a mantener su envidiable figura. Esta abuela fitness de 53 años reveló su dieta y su rutina de ejercicio para lucir mucho más joven y llamar así la atención de hombres menores que ella.

En su cuenta de Instagram comparte fotos de sus rutinas de ejercicio, de cuando participaba en concursos de fisicoculturismo e incluso de su vida diaria y su vida familiar al lado de sus hijas y sus nietos.

De origen brasileño, Andre vive en Londres, donde continúa su entrenamiento y sigue una dieta con grandes cantidades de huevo. Todos los días pasa al menos tres horas en el gimnasio y mensualmente come principalmente ensaladas, verduras, mucho brócoli, unas 22 libras de camote y 150 huevos.

Según The Mirror, la dieta de Andrea supera las 3,500 calorías diarias, debido a la gran cantidad de ejercicio que realiza, y las reparte entre seis y ocho comidas. “Me encanta hacer ejercicio y hacer ejercicio físico, cuidarme es un acto de amor que aprendí con el tiempo y por eso planifico mi alimentación, cuido lo que como y evito las grasas y los dulces siempre que puedo”, cita la publicación.

En su cuenta de Instagram, Andrea cuenta con más de 63,000 seguidores y en algunos de sus posts ha revelado que principalmente hombres de entre 30 y 35 años de edad la invitan a salir, aunque también la buscan algunos menores de 25.

“No me molesta que me llamen abuela fitness: estoy en mi mejor forma e infinitamente saludable. Hay un estigma de que con el avance de la edad las mujeres sólo deben dedicarse al cuidado del hogar y la familia. Es posible hacer ambas cosas”, asegura Andrea.

Lee más:

+ FOTOS: Científica que trabajaba con Anthony Fauci, ahora vende pinturas de sus orgasmos en OnlyFans

+ FOTOS: Quién es Alica Schmidt, la atleta “más sexy del mundo”

+ FOTOS: Sensual modelo brasileña se casó con ella misma porque no ha tenido suerte con los hombres

+ “Felices los 4”: Gemelas idénticas se enamoraron de gemelos idénticos y todos viven juntos (fotos)