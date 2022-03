Cristián de la Fuente le cumplió el sueño a su hija después de atentado en donde fue baleada

Cristián de la Fuente le cumplió el sueño a su hija después del atentado donde fue baleada… ¿Cuál fue la sorpresa? Algo que Laura tenía planeado y no iba a poder hacer.

Es que la joven de 17 años, entre mucho de los planes que tenía, uno de ellos era ir al festival de Lollapalooza, a ver a su ídola, Alessia Cara. Algo que, por obvias razones, terminó truncado. Sin embargo, la cantante fue la que tocó a su puerta.

Sí, así lo relató el propio actor en sus redes sociales con estas palabras, y acompañado de las fotos del encuentro:

“Hay gestos que aparte de agradecer personalmente como lo hice hoy… hay que hacerlos públicamente para destacar el corazón de estas dos almas increíbles. Debido a lo sucedido la semana pasada, Lau no iba a poder ir a Lollapalooza hoy a ver a su cantante favorita ya que aún no puede caminar bien… y estaba muy triste por eso. Pero hoy @andresrecio toco la puerta de nuestra casa y le dio la sorpresa más linda que podía recibir Lau al ver a @alessiasmusic frente a ella en su propia casa.

Gracias Gracias Gracias. De verdad no tengo palabras para agradecer esa sonrisa que pusieron hoy en Lau. Eso para mi NO tiene precio!”.

Laura también compartió la felicidad que le provocó dicha sorpresa en este momento tan difícil de su vida y, con las mismas fotos que puso su padre, escribió lo siguiente:

“Hoy tuve el honor de recibir a @alessiasmusic quien me regaló una sonrisa con su visita en estos tiempos difíciles de recuperación, ya que siempre ha sido una idola y ejemplo mostrándome que no tengo que cambiar nada de mi y que todos somos perfectos tal como somos! “But there’s a hope that’s waiting for you in the dark You should know you’re beautiful just the way you are”. Thank you for showing me that we all have our light that shines within ! 💛💛 También gracias @andresrecio por tu visita, otro grande, que me inspira a siempre seguir adelante y que la fe es lo más importante :)”.

Recordemos que hace una semana, justo el día que Cristián cumplía 48 años, el que debía ser un día de fiesta, terminó en una pesadilla cuando el actor fue a buscar a su hija a la escuela, y dos mal vivientes intentaron asaltarlos.

Según lo que explicó el propio De La Fuente, él no quiso bajar la ventana, al ver que estaba armado y lo estaba apuntando, intentó levantar el brazo para tapar cualquier posible disparo que le fuera a una parte vital de su cuerpo o le diera a su hija, mientras hacía una maniobra para huir por un costado de la curva y salirse del tránsito.

Fue en ese momento en donde el asaltante, que estaba apuntando, disparó y huyó en sentido contrario con su compañero del crimen, que lo esperaba en una moto detrás. Lamentablemente el disparo fue directo a una de las piernas de Laura entró salió y penetró la otra pierna donde se quedó alojada la bala, por lo que su padre, aterrado frente a la situación, tomó acción inmediata, y la llevó la hospital Alemán, en donde la atendieron, y de inmediato la ingresaron a cirugía para extirparle la bala y reconstruir ambas piernas.

Hoy, ya en su hogar, Laura, junto a la fuerza de sus padres, está en tratamiento, cada día mejor y regresando a caminar para volver, en cualquier momento, a jugar al fútbol como antes.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Laura, hija de Cristián de la Fuente, rompe el silencio luego de ser baleada

•Revelan video del asalto que sufrió Cristian de la Fuente donde su hija resultó herida de bala

•Cristián de la Fuente y su hija sufren asalto y piden oraciones para la joven que recibió un disparo