Hermano de la joven de Nevada que desapareció en un estacionamiento de Walmart da detalles sobre el caso

Naomi Irion, de 18 años, fue vista por última vez el pasado sábado alrededor de las 5:00 a.m. en el estacionamiento de la tienda de autoservicios Walmart de Nevada, así lo dio a conocer la Oficina del Sheriff del condado de Lyon a través de un comunicado de prensa.



Según información oficial, el automóvil de Irion, un sedán de cuatro puertas fue hallado poco más tarde en un área industrial en Fernley y se cree que el conductor de una camioneta Chevrolet High Country obscura podría tener información sobre el paradero de la joven.



A una semana de la desaparición de Naomi Irion, el hermano mayor de la víctima dio a conocer detalles de lo que una cámara de videovigilancia del estacionamiento de Walmart captó aquel día.



Según Casey Valley, de 32 años, las imágenes muestran a un hombre enfundado en una sudadera con capucha y portando cubrebocas caminando desde un lote baldío contiguo al establecimiento hasta el estacionamiento del lugar de donde desapareció su hermana.



“Tal vez dio vueltas alrededor del estacionamiento para asegurarse de que no hubiera testigos”, explicó Casey Valley a NBC.



Además, relató lo que cree que pasó cuando el hombre misterioso se acercó al auto de su hermana: “Se acercó por detrás del automóvil y se abrió paso hacía el asiento el conductor. Tal vez su puerta estaba abierta. Dijo o hizo algo para que ella se moviera al asiento del pasajero y luego condujo su automóvil en dirección desconocida”.



Tras las declaraciones de Casey Valley, la Oficina del Sheriff del Condado de Lyon señaló que la evidencia forense descubierta hasta ahora sigue llevando a los investigadores a creer que la desaparición de la joven es “de naturaleza sospechosa”.



Asimismo, indicaron que el auto de la mujer desaparecida ha sido registrado y analizado forensemente: “Se han recuperado pruebas y se están acelerando para su análisis a través de la sección de Investigación Forense del condado de Washoe”.



“Solo queremos que Naomi regrese, punto. Solo queremos a Naomi y no vamos a parar hasta encontrarla”, dijo Valley.



La presencia de Naomi Irion en el estacionamiento de Walmart era normal, ya que la joven quien trabaja para Panasonic llegaba a dicho establecimiento, parqueaba su auto y tomaba un autobús a su trabajo.

