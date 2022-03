Manchester City figura como el nuevo club más rico de Europa seguido del Real Madrid

The @Deloitte Football Money League, 2022: Ranking the richest clubs in the world by revenue.



1⃣ €644.9M: #ManCity

2⃣ €640.7M: Real Madrid

3⃣ €611.4M: Bayern Munich

4⃣ €582.1M: FC Barcelona

5⃣ €558M: Manchester United

6⃣ €556.2M: Paris Saint-Germain

7⃣ €550.4M: Liverpool