Kim Kardashian posa con un bikini azul y dice extrañar Miami: Khloé reacciona y la llama “B*tch”

Kim Kardashian estuvo en Miami realizando el lanzamiento de sus @skims swim. Y ahora en alusión a los días que pasó en dicha ciudad ha compartido una serie de fotografías en donde se le puede ver luciendo, de nueva cuenta, un bikini de color azul en tonalidad grisacea. Sobre lo mucho que anhela Miami escribió: “Miami. ¡I miss u already!”.

A esta publicación reaccionó su joven hermana Khloé Kardashian con un “insulto”. La ex de Tristan Thompson escribió la palabras “B*tch”. Alrededor de 1,700 likes recibió Khloé. A lo que se le suman 113 likes. Sobre el mensaje de Khloé pocos o nadie se lo toman a mal, porque la relación entre ellas es casi idílica, al menos en comparación con Kourtney Kardashian.

Sobre Khloé Kardashian ha hablado Jomari Goyso. Ya que ésta también estuvo en Miami junto a Kim para el lanzamiento de lo nuevi de SKIMS. El famoso crítico de modas, destacó la delgadez de Khloé y evidenció que frente a las cámaras esta se ve más delgada. Hecho que al parecer intentan maquillar con filtros en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Ariana Grande y Kim Kardashian

La nueva relación de kim Kardashian con Pete Davidson, desde sus inicios, hizo que muchos volvieran sus ojos hacía Ariana Grande. Ya que la joven cantante fue novia del destacado comediante del programa Saturday Night Live, también conocido como SNL.

Ahora cualquier idea preconcebida sobre una posible enemistad de parte de Ariana hacía Kim o Pete ha sido anulada por la empresaria. Kim ha dejado en claro que entre ellas no existe resentimiento alguno. La ex de Kanye compartió una foto del regalo que le ha enviado Ariana: una caja con los nuevos productos de su colección de maquillaje.

Showbiz por su parte se ha encargado de enumerar cómo entre Ariana y Kim no hay “mala leche” ya que desde hace mucho tiempo tiene una relación cordial tanto de manera directa como indirecta. Dicha agencia, sobre la relación de Ariana con las Kardashian destacó lo siguiente: “La estrella del pop ha trabajado durante mucho tiempo con Scooter Braun, su mánager, que resulta ser además amigo íntimo de Kanye West, el exmarido de Kim. La hija mayor de la celebridad es una gran admiradora de la cantante y Ariana le ofreció un papel a Kris Jenner, la madre de Kim, en el videoclip de su popular sencillo ‘Thank U, Next'”.

