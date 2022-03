Recuperó la sonrisa: Lionel Messi llegó a Buenos Aires para afrontar la fecha final de las Eliminatorias [Video]

Han sido semanas duras para Lionel Messi con la camiseta del PSG, primero por quedar eliminado de los octavos de final en la Champions League y luego por los abucheos y silbidos que recibió de su propia afición. Un escenario impensado para él tras dejar el FC Barcelona.

Sin embargo, llegó su vía de escape favorita: la Selección Argentina. Tras la impecable Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que está haciendo, más el peso que se quitó de encima tras ganar la Copa América en el Maracaná contra Brasil.

🇦🇷 𝗧𝗨 𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗘𝗦 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 😍🔟



🎩 Messi, Di Maria y Paredes llegaron a la Argentina y así fueron recibidos en AFA.



🤗 ¿Lo más lindo? La cara de felicidad y la sonrisa del mejor del mundo. Está donde quiere estar pic.twitter.com/16k5vegN4d — Diario Olé (@DiarioOle) March 22, 2022

Este martes el capitán Albiceleste aterrizó en Buenos Aires junto a Leandro Paredes y Ángel Di María, volaron desde París en su avión privado (Gulfstream V matrícula LV-IRQ). Leo no estuvo en la última Fecha FIFA y tampoco jugó el pasado duelo contra el Mónaco por un cuadro gripal.

Ya está en el predio de la AFA y entrenará junto a sus compañeros este martes por la tarde e intentará convencer al cuerpo técnico que está para jugar el viernes (a las 7:30 del este) frente a Venezuela.

⭐ LIONEL MESSI YA ESTÁ EN LA ARGENTINA 🇦🇷❤️ https://t.co/KsSrnGDVCu



El capitán de la Selección arribó esta mañana a Argentina en su avión privado: junto a él, llegaron Ángel Di María y Leandro Paredes. La Selección enfrentará el viernes a Venezuela y el próximo martes a Ecuador pic.twitter.com/6ks327WQfQ — TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 22, 2022

Lo más importante para los argentinos es ver la sonrisa de su capitán al llegar a su país. Esto supone una desconexión de su actual realidad en su club, que podría desmotivarlo. No obstante, ahora el objetivo principal de Messi es llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar para intentar despedirse con un trofeo que lo termine de inmortalizar.

Irónicamente en sus mejores años con el FC Barcelona, era cuestionado y discutido en Argentina por no ganar. Incluso renunció a la selección por un tiempo al no soportar más tanta presión, mientras que ahora su vía a la felicidad parece ser con la camiseta de su país y no con la del PSG.

Messi suma seis goles (dos de penal) en la presente Eliminatoria, a cuatro del líder Marcelo Moreno. Marca un gol cada 182 minutos, el mejor es Neymar que factura cada 115 minutos. Extrañamente no aparece entre los mejores asistentes. Sí entre los regateadores con3.6 por partido, en el segundo lugar, detrás de Neymar que realizar 6 por juego.

Argentina cerrará su camino al Mundial de Qatar por Eliminatorias el próximo martes en Ecuador. Luego tendrá el compromiso de la Copa Euroamericana frente a Italia en Wrmbley el próximo 1 de junio.

