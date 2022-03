Se viraliza en redes video de una niña blanca pidiéndole a una mujer negra que se siente en otro lugar en un parque

El momento en el que una niña blanca intenta indicarle a una mujer negra dónde sentarse en un parque público, fue compartido en TikTok y ya cuenta con más de 1,1 millones de visitas en la plataforma.

El video fue publicado en la cuenta @the_real_her21, y en él se puede escuchar a una niña intentando convencerla de que se mueva de lugar, argumentando que la mesa de picnic en un parque público era suya.

La menor insiste en que la mujer no puede sentarse ahí, ya que ella se encontraba sentada en ese lugar primero. No obstante, la mujer indica que la mesa estaba vacía salvo por una bolsa con algunas botellas de agua, pero no estaba reservada.

“No tengo que sentarme en ningún otro lado, me sentaré aquí mismo, gracias”, le dice la mujer a la niña.

“Aún hay más mesas allá, solo puedes sentarte ahí”, responde la pequeña.

Algunos usuarios de TikTok pusieron en los comentarios que no podían creer que la niña le hablara de esa forma a la mujer y que su madre no le dijera nada.

“¿Dónde está su madre mientras tiene una conversación completa con un extraño?”, escribió un usuario de la red social.

“Claramente, escuchó a su madre hablar así con otras personas”, se leía en otro comentario. “La manzana no cae lejos del árbol. Eso es triste”.

“No me podía imaginar tener la audacia de hablarle a un adulto de esa manera cuando era niño, y mucho menos a un extraño jaja”, escribió un comentarista.

A otros les pareció extraño que grabara su incómoda experiencia con la menor. @the_real_her21 Reply to @linetteilana #lilbabykaren #fyp #park #parkpolice #kids #karen ♬ original sound – Sadeeeeee

La usuaria de TikTok ha dado aconocer que también tiene un video de la madre, pero no lo ha publicado porque no tiene experiencia con rostros borrosos, ya que previamente fue criticada por no difuminar correctamente la cara de la niña.

