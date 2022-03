Una madre confronta al gerente de Wendy’s por supuestamente acosar a su hija adolescente

Las redes sociales se han convertido en un trampolín para que millones de personas no sólo se enteren de temas superficiales, sino de denuncias, como la que recientemente hizo una madre de familia en contra de un gerente de una cadena de comida rápida.



La usuaria de TikTok @lpeezy312 compartió un video en el que denunció que el gerente del restaurante de hamburguesas Wendy’s estaba acosando a su hija y merecía una visita.



El video que ha sido visto más de 2,8 millones de veces muestra a la iracunda madre bajando de su auto y dirigiéndose hacía el establecimiento para acabar con acoso laboral del que era víctima su hija.

“Esos gerentes piensan que son algo especial y pueden salirse con la suya abusando de los niños debajo de ellos”. “Adelante mamá, protege a tu hija”. “Esos gerentes piensan que porque somos niños nos pueden hablar de cualquier forma”. “Y cuando lo hacemos de vuelta (responder al mismo nivel) estamos equivocados”, son algunos comentarios que recibió el video viral.



Aunque cientos de usuarios apoyaron la actitud de la madre, no falto el usuario que le pidiera no meterse en la vida laboral de su hija. @lpeezy312 This what y’all been waiting 4!? (in my Meek millz voice🤣 ♬ original sound – lpeezy312



“Esto no es la escuela”. “Tu hija tiene un problema en el trabajo, dile que busque otro trabajo”. “No la puedes salvar toda la vida”. “Por qué no dejas que enfrente sus propios problemas”. “Ella necesita una madre, más no una nana”, son algunos comentarios en contra que recibió la madre.



Tras los ataques, otros usuarios (que al parecer son menores de edad) contaron que ellos también necesitaron de la ayuda de sus padres para poder terminar con relaciones de abuso en el trabajo.



“Mi mamá hizo esto y les recordó a ellos y a mí que no estoy solo”. “Realmente aprecio que hagas esto”, se pueden leer. @lpeezy312 This what y’all been waiting 4!? (in my Meek millz voice🤣 ♬ original sound – lpeezy312

Tras la ola de comentarios, @lpeezy312 ofreció un contexto más amplio sobre su hija: “Ella trató de manejar la situación, pero la intimidaron. Este es el primer trabajo de mi hija. Mi hija es una menor de edad. Mi bebé nunca tuvo una pelea física en sus 16 años de vida”.



La madre de la menor de edad también contó en uno de sus tres videos que el gerente de la tienda de comida rápida fue traslado a otra tienda: “Entonces mis acciones hicieron un gran cambio”.

