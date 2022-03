Daniella Álvarez ahora deberá andar en silla de ruedas: “Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta, ahora debo tener paciencia”

Daniella Álvarez compartió en Instagram una triste noticia, sin embargo más allá de los hechos lo que impacta es su buena actitud ante la adversidad. Parece que ella vive bajo el refrán de: “Al mal tiempo buena cara”, más del diente al labio, ella en verdad práctica la mentalidad positiva. Y es que al parecer la ex reina de belleza se lesionó su único pie, y por esta razón deberá andar en silla de ruedas, y amarse de paciencia, en torno a todo este nuevo proceso de recuperación.

Según contó en en sus redes sociales, todo esto pasó porque fue más allá de sus propios límites, algo de lo que no se percató y terminó así lastimándose el pie. En sus palabras: “Cómo les conté me hice una herida en mi único pie, por caminar mucho”.

“Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas”.

Como señalábamos arriba, Daniella práctica la mentalidad positiva, pero afirma que ante las adversidades no siempre es fácil. Ella misma debe entrenar a su mente para que así pueda ir optando por esa línea de pensamiento, y no por otra destructiva, que podría llevarla más allá de la autocomplacencia.

“Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobretodo poniéndola en lugar que debe estar: EN LO POSITIVO, en la felicidad, en el amor, en LA VIDA que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad“.

“Estas fotos lo dicen todo, qué fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear”, dice la ex reina de belleza, originaria de colombia, quien desde hace ya varios meses sostiene una relación sólida con el actor Daniel Arenas.

Los mensajes de apoyo y buenos deseos, tanto por parte de sus fans, como de sus amigos del medio no se hicieron esperar. Pero entre todos uno de los más esperados era el de su amado, el protagonista de “La Gata” y “Corazón Indomable”, quien no dudó en responder con estas palabras: “El Amor también es trabajar en equipo y eso somos: el mejor equipo. Gracias Dios por permitirnos caminar, rodar, nadar, saltar y lo que sea juntos”. Sus palabras llegaron a los ojos de Daniella y ella complementó el mensaje de éste así: “Amén amor lindo”.

Hay que recordar que también fue parte del jurado de Nuestra Belleza Latina, en donde compartió créditos con Adal Ramones y Jomari Goyso entre otros.

