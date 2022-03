Harry Styles revela portada y fecha de lanzamiento de su nuevo disco “Harry’s House”

Harry Styles anunció un nuevo álbum: “Harry’s House”, que estará disponible el 20 de mayo. Según un comunicado de prensa, el seguimiento de Fine Line de 2019 incluirá 13 canciones.

La estrella de pop además compartió la portada del álbum en todas sus plataformas de redes sociales. La imagen representa a Harry, vestido con una blusa rosa y blanca con cuello, jeans azules de pierna ancha y cabello revuelto, parado en el techo de una habitación. La portada es una especie de ilusión óptica, que muestra la habitación al revés.

El anuncio oficial del álbum llegó solo unos días después de que los fanáticos de Harry Styles aparecieran en los titulares por su investigación: localizaron la campaña de marketing en línea para el álbum, incluido un sitio web titulado “You Are Home”, que presenta una puerta que se parece mucho a la que se muestra en la carátula del álbum “Harry’s House”.

Styles, de 28 años, fue descubierto en The X Factor y agrupado en One Direction, banda que se convirtió en uno de los grupos más populares de principios de la década de 2010, a nivel internacional.

El cantante lanzó su primer álbum en solitario, “Harry Styles”, en 2017. El año pasado, llevó a su segundo disco, “Fine Line”, de gira. El espectáculo, llamado Love On Tour, fue la gira más popular del año, vendiendo 669 mil entradas.

Styles, quien ganó un premio Grammy por su sencillo “Watermelon Sugar” el año pasado, lanzó una línea de belleza de género neutral llamada Pleasing el año pasado.

Harry encabezará Coachella 2022 el próximo mes en Indio, California, junto con sus colegas Kanye West y Billie Eilish. El intérprete también visitará la Arena VFG, en Guadalajara, México, el 20 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by @harrystyles

