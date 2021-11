Laura Zapata desata polémica por juzgar el atractivo de Harry Styles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Laura Zapata, quien también es conocida por ser la hermana mayor de Thalía, es una de las famosas que debido a sus opiniones ha estado involucrada en diversas polémicas.

En la industria discográfica hay ciertos grupos de fans a los que casi nadie se atreve a enfurecer realizando algún comentario despectivo sobre sus ídolos y, eso Zapata debería de saberlo bien, pero aun así cometió el error de hacerlo.

La actriz se vio envuelta en una fuerte discusión tras reaccionar a una encuesta en Twitter acerca del atractivo físico de Harry Styles, basada en las fotografías que él compartió el pasado Halloween vestido como Dorothy, la protagonista de ‘The Wizard of Oz’.

“¡Qué horror! Tendría que estar enferma”, aseguró Laura para dejar claro que jamás se sentiría atraída por un hombre con vestido.

Aquí está muy claro lo q su obtusa mente no comprende. Pregunta @UnaMujerCualquiera:



Mujeres sean honestas. Se sienten atraídas por el?



Y yo fui honesta, respondí: “Qué horror, ni q estuviera enferma”… A mi no me atraen este tipo de hombres disfrazados. Cuál es su dolor??? pic.twitter.com/qjmrFBRL9s — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) November 19, 2021

Sin embargo, solo consiguió que miles de usuarios de la red social se le echaran encima, quienes para su sorpresa obtuvieron respuesta de la propia hermana de Thalía.

Ella se animó a responder a algunos de los tuits que recibía para comentar, por ejemplo, que sí encontraba muy guapo al exintegrante de One Direction en otras fotos suyas en las que lleva puestos pantalones y camisa, y darle además la razón a los ‘stylers’ cuando le aseguraron con burla que a él no le importaría lo que opine una mujer de su edad sobre su vestuario.

“A mí no me ofenden si me dicen que tengo 60, 70 u ochenta años… o si soy de la tercera o cuarta edad. Lo que me impacta es que esta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mí no me gusta un hombre vestido de mujer, o de niña, no me atrae”, afirmó antes de dar por concluida su intervención.

No cabe duda que Laura Zapata no tiene filtros a la hora de opinar, pues en 2019 dio de qué hablar al llamar a Yalitza Aparicio “una fea con suerte”.

“Qué suerte, ¿no?, la suerte de las feas”, dijo tras el éxito de Yalitza en la cinta ‘Roma’.

