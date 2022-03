Keylor Navas avisa que de no ir a Qatar 2022 podrían ser sus últimos partidos con la Selección de Costa Rica

Llegó el momento crucial para Costa Rica y las demás selecciones que buscan un boleto al Mundial Qatar 2022. Keylor Navas y la vieja guardia tica viven sus últimos tiempos en la selección y quieren cerrarlo con una nueva clasificación mundialista.

El guardameta del PSG fue el último en llegar a la concentración y al llegar al aeropuerto la prensa de su país lo abordó. Se mostró positivo de cara a la triple jornada del Octagonal de Concacaf.

“Lo tomamos con misma seriedad, la misma tranquilidad con la que lo hemos venido haciendo y con todas las ganas de ganar. Ojalá que podamos llegar a este partido contra Estados Unidos con seis puntos en la espalda y que podamos disfrutar de este partido, yo creo que ese es nuestro objetivo, hay que ir paso a paso”, dijo a los medios.

Costa Rica enfrentará a Canadá en casa, visitará a El Salvador y luego recibirán a los Estados Unidos el miércoles. A ese último duelo es que Navas quiere llegar con seis puntos en la fecha, lo que se traduce a 22 puntos totales.

“Todos queremos llevarnos los nueve puntos y esa es nuestra meta, pero sea lo que sea que pase porque en el fútbol puede pasar de todo lo que no podemos dejar de lado es que demos el 100% cada uno en estos partidos”, agregó.

¿Se aproxima su despedida de la selección?

El mejor guardameta de Concacaf tiene 35 años de edad, y junto a Bryan Ruiz (36) y algunos, es de los más experimentados de la selección tica. Esto supone que ya se aproximan las despedidas de esa generación.

“Ojalá sean más partidos para Bryan y para nosotros. Creo que no solo pueden ser los últimos para Bryan si no para muchos de nosotros también entonces hay que disfrutarlos porque nunca se sabe cuándo puede terminar esta trayectoria tan bonita en Selección y esperemos que no sean los últimos este fin de mes”, admitió.

Navas debutó con la camiseta de su país el 11 de octubre de 2008 bajo la dirección técnica de Rodrigo Kenton. Tenía para ese momento 21 años, nueve meses y 26 días de edad.

Ya llegó a la cifra de 100 partidos totales. En mundiales suma ocho juegos y siete goles en contra, dejó su valla invicta en tres oportunidades.

“Ya no hay más, hay que ganar, todos queremos ganar tanto los futbolistas como afición queremos los nueve puntos, esa es nuestra meta, pero sea lo que sea que pase lo que no podemos dejar de lado es que demos el 100% en estos partidos, la conciencia tiene que quedar tranquila independientemente del resultado”, finalizó.

