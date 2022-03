Los gritoneos de los senadores republicanos Cruz y Graham ante la jueza Jackson en el Senado

La jueza Ketanji Brown Jackson enfrentó intensos cuestionamientos en el Senado durante su confirmación hacia la Corte Suprema, algo esperado en este proceso, pero algunos senadores republicanos alzaron la voz e interrumpieron constantemente a la jueza y se enojaron porque, según ellos, no respondió.

Uno de esos senadores fue Linsey Graham (Carolina del Sur), el republicano de mayor rango en el Comité Judicial, quien constantemente golpeaba un folder con papeles mientras expresaba frustración de que la jueza Jackson supuestamente no respondiera lo que él quería sobre sentencias a acusados de pornografía infantil.

Luego el senador Graham soltó contra la jueza su frustración sobre el proceso de confirmación del juez Brett Kavanuagh, quien enfrentó acusaciones de posible abuso sexual cuando era estudiante.

“¿Cómo se sentiría usted si tengo una carta de alguien acusándola a usted de algo, de un crimen o una mala conducta, durante semanas y se la doy al senador Durbin poco antes de que esta audiencia termine y no permitirte comentar sobre la acusación? ¿Cómo se sentiría al respecto?”, expuso Graham.

La jueza Jackson lo miraba sorprendida y respondió: “Senador, no estoy segura de entender el contexto de la pregunta”. Eso comenzó a molestar al senador Graham.

Luego, el senador republicano habló de casos sobre pornografía infantil, los cuales la jueza Jackson describió en varios momentos de la audiencia como “horribles” y “complicados”, pero que los jueces seguían los lineamientos de sentencias impuestos con el Congreso.

Heated exchange between Supreme Court Nominee Judge Ketanji Brown Jackson and Sen. @LindseyGrahamSC on child pornography sentencing. pic.twitter.com/PFQJforFmJ — CSPAN (@cspan) March 23, 2022

Otros momentos álgidos fueron protagonizados por el senador Ted Cruz (Texas), quien incluso lanzaba preguntas hipotéticas sobre si él siendo “hispano” podía un día decidir que era “asiático”. Ella le decía que no podría responder preguntas hipotéticas. Sen. Ted Cruz: ‘I’m a Hispanic man, could I decide I was an Asian man?’



Judge Ketanji Brown Jackson: ‘Senator, I’m not able to answer your question, you’re asking me about hypotheticals’ pic.twitter.com/F2QuNPahjQ— NowThis (@nowthisnews) March 24, 2022

Cruz pidió que le explicara sus decisiones en casos de pornografía. Ella dijo que no tenía todo “el historial a la mano”, luego Cruz la interrumpió y el senador demócrata Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial, le pidió a Cruz si le permitía a la jueza responder su pregunta.

“No, si no va a responderla”, dijo Cruz. Sen. Dick Durbin: ‘Senator, would you please let her respond?’



Sen. Ted Cruz: 'No, not if she’s not going to answer my question’



Judge Ketanji Brown Jackson’s face… pic.twitter.com/OZptOpAeTn— NowThis (@nowthisnews) March 24, 2022

De ser confirmada, la jueza Jackson sería la primer afroamericana en ocupar esa posición en la Corte Suprema de los EE.UU.