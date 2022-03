Exenfermera de Tennessee es declarada culpable de homicidio por negligencia criminal tras muerte de una paciente en 2017

Una exenfermera del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt fue hallada culpable por un jurado en el condado de Davidson, en Tennessee, con relación a la muerte de una mujer en 2017.

La mujer identificada como RaDonda Vaught fue hallada culpable de homicidio por negligencia criminal y negligencia grave de un adulto discapacitado. También enfrentó un cargo de homicidio imprudente, pero el jurado la declaró no culpable, informó News Channel 5.

Vaught fue juzgada por proporcionarle accidentalmente un medicamento a Charlene Murphey, de 75 años, que le provocó posteriormente la muerte. Se esperaba que Murphey recibiera Versed para enfrentar la ansiedad, pero le dieron erróneamente Bromuro de Vecuronio. Este medicamento sirve como relajante neuromuscular, el cual le impidió respirar a la paciente, por lo que tuvo que ser ingresada a un hospital por una hemorragia cerebral.

Ante las complicaciones, Murphey falleció, y meses después del trágico desenlace, Vaught fue despedida del hospital. Se le revocó además su licencia de enfermería en verano de 2021 tras una votación unánime de la Junta de Enfermería de Tennessee.

Las deliberaciones comenzaron el viernes por la mañana por un jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres.

La fiscalía indicó que que Vaught admitió errores importantes que las enfermeras deberían evitar. La consultora legal de enfermería, Donna Jones, quien tiene 47 años de experiencia en la profesión, precisó varios escenarios en los que Vaught pudo haber notado el error antes de que fuera demasiado tarde.

“Ella admitió que le había dado Versed antes, pero nunca Vecuronio. Admitió que estaba distraída. Reconoció que no debió haber estado distraída con otra cosa que no fuera el medicamento, y admitió que no debió haber anulado el medicamento”, destacó Jones.

Por su parte, la defensa llamó a Leanna Craft, una enfermera educadora de VUMC que conocía a Vaught, a quien se le preguntó sobre la cultura dentro del hospital.

“Tenemos muchas enfermeras nuevas allí que hacen muchas cosas, ya saben, siguen las órdenes de los médicos y lo que les dicen otras personas. No tienen mucha experiencia en cuanto al poder hacer muchas cosas”, apuntó Craft, agregando que cuando se toman decisiones independientes, tienden a observar las órdenes y lo que otras personas suelen hacer en la unidad.

Entretanto, el abogado defensor, Peter Strianse, resumió el argumento final declarando que “error es error, todos cometemos errores”, palabras similares a las manifestadas durante su declaración de apertura.

Mientras esperaba escuchar el veredicto, Vaught dijo a los periodistas que le preocupa que este juicio tenga un impacto “trágico” en la industria del cuidado de la salud.

Por el momento, Vaught permanecerá bajo fianza hasta que retorne a la corte el 13 de mayo para la audiencia de sentencia, apuntó News Channel 5.

