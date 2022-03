Jailyne Ojeda enamora a sus fans en enterizo de encaje y transparencias que deja ver su tanga

Jailyne Ojeda siempre acapara miradas a donde quiera que vaya. Si su curvilíneo cuerpo no fuera ya motivo más que suficiente para desatar bajas pasiones, su belleza es un extra que consigue dejar enamorados a sus seguidores.

En esta oportunidad, la modelo y empresaria, publicó en su cuenta de Instagram un video donde aparece en un bar de Dallas, Texas, vestida con un ajustado enterizo color negro de encaje y transparencias que deja ver su tanga tipo hilo dental. Incluso, al final del material se puede ver a la mexicana realizado el “Anitta Challenge”, el candente baile que la cantante brasileña Anitta popularizó a ritmo de su canción “Envolver”.

“Dallas Texas showed so much love just like Houston this is why Texas is my favorite place to host! It’s where I get the most love ALWAYS since I was 16! Lol that was my first time hosting out there and now fast forward years later I’m still getting so much love if not more! I’m gonna host in Austin next and then San Antonio. 💕”, escribió al pie de la publicación que, como era de esperarse, ha recibido toda clase piropos y miles de visualizaciones.

Cabe señalar que días antes, Jailyne Ojeda ya había dado de qué hablar al posar con un entallado y escotado vestido blanco que delineó a la perfección su cuerpo, mientras visitó un club y hasta arrojó billetes a las bailarinas del lugar.

