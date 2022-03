Personalidades del fútbol de Italia exigen un “cambio profundo” tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022

Un día después que Italia quedó oficialmente fuera del Mundial Qatar 2022 tras perder 1-0 ante Macedonia, el presidente de la Serie A, Lorenzo Casini calificó el hecho como un “fracaso” e indicó que esto debe servir para realizar un serio reflexión y un “cambio en el sistema”.

“La falta de clasificación para la fase final del Mundial es un fracaso para todo el fútbol italiano que debe llevar a todos a una seria reflexión y a un cambio profundo de nuestro sistema”, expresó Casini en declaraciones recogidas por los medios de comunicación.

Arrigo Sacchi defendió a los jugador y al técnico de Italia

Por su parte, el reconocido entrenador italiano Arrigo Sacchi dejó saber que a su juicio, no todo es culpa de los jugadores, al tiempo que arremetió contra las bases del balompié de Italia, calificándolo de “atrasado” y “sin ideas nuevas”.

“No ganamos nada en Europa desde 2010, tras la Champions del Inter de Mourinho. La selección nacional en la Eurocopa fue una maravillosa excepción a la que todos debemos estar agradecidos porque nos dio un trofeo ganado con mérito y buen juego”, indicó Sacchi en una entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport

Asimismo, reprochó que los clubes de la Serie A prefieran comprar jugadores importados en lugar de los locales. “Seguimos comprando extranjeros para nuestros clubes, e incluso los sectores juveniles están llenos de chicos del extranjero”, agregó el experimentado entrenador.

En ese sentido, Sacchi envió una recomendación a la Federación Italiana de Fútbol dejando claro que la culpa no es del técnico Roberto Mancini. “Espero que no pretenda solucionarlo todo echando al entrenador. El problema es más grave, mucho más grave. El fútbol italiano sufre de atraso cultural, no hay ideas nuevas”.

Además consideró que Italia tiene décadas de atraso en comparación con otras selecciones. “Otras naciones están evolucionando y nosotros nos hemos quedado en 60 años. Lo diré claramente: los jugadores y el entrenador son los menos culpables de esta situación. Aquí el problema es institucional”, puntualizó.

