Graban a Aylín Mujica mientras recibe un masaje reductivo en los glúteos y no lleva sostén

Aylín Mujica actriz y conductora de televisión recibe un masaje reductivo en los glúteos y graban todo el proceso. Mientras se le ve recostada en la camilla, se puede apreciar que no lleva más que un hilo dental negro. El video permite ver que la ex conductora de Suelta La Sopa no llevaba sostén.

En su cuenta oficial de Instagram Aylín compartió un video en donde muestra parte de todos los tratamientos a los que se somete para mantenerse siempre bella. En algunas de las sesiones se le puede ver que lleva sólo un pequeño traje de baño. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

En Instagram también ha compartido imágenes que están, algunas, subidas de tono, ya que debido a la cantidad de transparencias los fans pueden ver más de lo que se cree está permitido compartir en redes sociales como Instagram, que poseen estándares no tan permisivos. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Con el paso de los años la antigua conductora de Suelta La Sopa ha demostrado que al igual que Jennifer López, ella también se mantiene siempre joven. La cubana tiene, eso sí, 47 años de edad. Pero como JLo, ésta tampoco los aparenta. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Como actriz el público recordara a Aylín Mujica participando en telenovelas como Corazón Valiente, Marina, Los Miserables, Aurora, La Dueña, La Heredera y Canción de Amor entre otras. Aunque su reciente participación en Suelta La Sopa es lo que la regresó a la pantalla chica a través de la señal de Telemundo.

