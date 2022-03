Zlatan Ibrahimović: Jugaré hasta que vea que hay alguien mejor que yo

Zlatan Ibrahimović ha sido conocido a lo largo de su carrera por su potente físico, sus goles y por su habitual manera de expresarse. En esta oportunidad, el delantero sueco volvió a estar en el ojo de la prensa, después de reiterar que anunciará su retiro como profesional cuando vea a un jugador mejor que él.

“¿Hasta cuándo jugaré? Hasta que vea que hay alguien mejor que yo. No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido, porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro aún está por escribirse, no estoy haciendo planes y veremos qué pasa”, comentó el delantero a la UEFA.

A pesar de tener 40 años, Ibrahimović sigue mostrando un gran compromiso y una gran potencia física que lo ha llevado a ser clave para su selección y para los clubes a donde ha jugado, en este caso el AC Milan de Italia.

Además, por si fuera poco, el potente delantero está a un paso de disputar un nuevo Mundial de fútbol, ya que su selección, tendrá que medirse en la final del repechaje ante Polonia, que tendrá en el ataque el delantero Robert Lewandowski.

Por ahora, Ibrahimović tiene su mente puesta en clasificar a Qatar 2022. mientras que su agente está trabajando en conseguir una extensión de contrato con el AC Milan. Debido a que su contrato termina el próximo 30 de junio.

