Louis Van Gaal a Erik ten Hag: El Manchester United es un club comercial

Louis Van Gaal tendrá una última prueba antes del Mundial de Qatar 2022 cuando se mida a Alemania y antes de hablar sobre el duelo en ambas selección. El técnico de la selección holandesa aprovechó la rueda de prensa para aconsejar a su compatriota, Erik ten Hag; quien es pretendido por el Manchester United.

El neerlandés, reiteró que el actual entrenador del Ajax de Ámsterdam tiene que asumir las riendas de un verdadero equipo de fútbol y no de un club tan comercial, como lo es el Manchester United.

“Erik ten Hag es un gran entrenador y eso siempre es bueno para el Manchester United. Pero el Manchester United es un club comercial y una elección difícil para un entrenador. Será mejor que vaya a un club de fútbol“, comentó Louis Van Gaal.

"Erik ten Hag es un gran técnico para Manchester United. Pero yo le recomendaría que fuera a un club de fútbol, no a un club comercial", Louis van Gaal pic.twitter.com/3cZlkc20Vy — VarskySports (@VarskySports) March 28, 2022

Van Gaal, estuvo en el banquillo de los “Diablos Rojos” en el período comprendido del 2014 al 2016 y él más que nadie sabe exactamente de lo que habla. Además, también se habla de que el neerlandés no guarda un grato recuerdo de su experiencia en la Premier League.

“Tengo contacto con él a veces, pero no le voy a aconsejar. Me llamará él mismo. Debe elegir un club de fútbol y no un club comercial”, finalizó Van Gaal.

Ten Hag es una de las opciones para el banquillo del Manchester United de cara a la próxima temporada 2022-2023. Además de él, también han sido pretendidos el español Julen Lopetegui, quien está al mando del Sevilla. Mientras que el otro es el argentino Mauricio Pochettino.

Por ahora no hay un candidato firme, pero el neerlandés tiene todo a su favor, en primera instancia por haber puesto facilidades económicas y el otro, por su desempeño con el Ajax del Ámsterdam; equipo que ha crecido a lo lardo de los años.

