Mujer presume con orgullo su matrimonio número 18

Hay muchas mujeres que aún sueñan con encontrar a su “príncipe azul” y también muchos hombres que en algún momento de sus vidas, desean encontrar a esa chica que sea su “otra mitad” y con quienes les gustaría pasar el resto de sus días.

Desafortunadamente, hay quienes por diversas cuestiones el amor no les dura para siempre, lo cual les lleva a vivir separaciones o divorcios que son sumamente dolorosas, una experiencia que no se desea repetir, es por ello que quienes han vivido esto suelen ser más cautelosos en sus futuras relaciones.

Hay quienes aseguran que ya han tenido más que suficiente haberse casado una vez en la vida, experiencia que no repetirían, mientras que otros son sumamente abiertos a otras relaciones y su creencia en el amor es tal que pueden llegar a casarse un sinfín de ocasiones.

Sin embargo, en redes sociales ha causado controversia una mujer de Brasil llamada Gretchen, quien en su país es muy conocida por ser una famosa cantante y empresaria y quien puede presumir haber superado a la mismísima Liz Taylor, ya que a sus 63 años se ha casado en 18 ocasiones.

Esta mujer se defiende de las críticas argumentando que en primera, no se ha casado con todos los hombres con los que ha salido, y en segunda, su decisión de casarse tantas veces se debe a que para ella, su felicidad es primero y siempre hará lo que sea para garantizarla. Además, cree firmemente que si una relación con un hombre no funciona, en poco tiempo aparecerá otro que puede hacer que las cosas cambien radicalmente. View this post on Instagram A post shared by Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen ha estado en boca de todos luego de darse a conocer que volvería casarse de nuevo con Esdras de Souza, un famoso saxofonista, lo cual provocó que la pareja fuera víctima de burlas, mismas a las que respondió de esta manera: “Es mejor casarse 20 veces que quedarse 20 años infeliz al lado de la misma persona”. View this post on Instagram A post shared by Gretchen Oficial (@mariagretchen)

En redes sociales, la mujer presume su nueva relación al compartir fotos de su vida junto al músico, demostrando así que poco le importa lo que opinen de ella los demás. View this post on Instagram A post shared by Gretchen Oficial (@mariagretchen)

