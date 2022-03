Arrestan a Ezra Miller por alterar el orden público en un bar de Hawái

Ezra Miller se convirtió en tema de interés y no por su trabajo. El actor fue arrestado en Hawái, acusado de “alteración del orden público” y “acoso” tras haber protagonizado diversos incidentes en un bar.

Según informó el Departamento de Policía del condado de Hawái en una publicación en las redes sociales, los oficiales de South Hilo respondieron a una llamada donde se hablaba de un cliente fuera de sí el pasado domingo a la noche.

Lo que la policía pudo comprobar es que Miller se había puesto molesto y alteraba el lugar. Según las primeras versiones, mientras otros clientes cantaban en el karaoke, él habría comenzado a “gritar obscenidades”. Incluso “tomó el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke.

El protagonista de la próxima película “The Flash” también se arrojó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos, por ello, fue inculpado por acoso.

"Poco después de la medianoche del lunes 28 de marzo de 2022, un hombre de 29 años que visitaba Vermont fue arrestado y acusado de alteración del orden público y acoso después de un incidente en un bar en Hilo", dice la declaración.

La policía local aseguró que el dueño del bar intentó varias veces tranquilizar al histrión; sin embargo, no tuvo éxito.

Debido a esos hechos, Miller fue arrestado y acusado de delitos de alteración del orden público y acoso. La fianza se fijó en $500 dólares, que el acusado abonó, y la policía lo liberó luego de recibir el monto fijado. Por el momento ni el actor ni sus representantes hicieron declaración alguna sobre lo sucedido.