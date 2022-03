El altercado entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 no fue planeado

Después de años de luchar para recuperar espectadores, los Oscar sin duda obtuvieron un impulso de audiencia este año, pero no por las razones que esperaba la Academia.

Esta última edición pasará a la historia por haber sido la gala en la que Will Smith abofeteó sobre el escenario del Dolby Theatre a Chris Rock luego de que este hizo un comentario sobre la apariencia física de Jada Pinkett Smith y dijo: “Jada, te amo. GI Jane 2, no puedo esperar a verlo, ¿de acuerdo?”. Will entonces saltó para defender a su esposa, que sufre de alopecia.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, gritó Smith en dos ocasiones tras haber golpeado a Rock.

Los clips del momento en que Will irrumpió en el escenario para agredir a Chris incendiaron internet, lo que provocó una acalorada discusión sobre las acciones de ambos artistas: unos no perdonaron la violencia, mientras que otros aplaudieron la manera en que Smith defendió a Jada.

Al principio, no estaba claro si la escena había sido planeada, pues provocó risas y aplausos. Muchos asumieron que era actuación y formaba parte del espectáculo, pero poco a poco han ido saliendo a la luz los testimonios de las personas responsables de la ceremonia de premios que vivieron ese momento tras bambalinas y el consenso general es que el humorista improvisó en el último momento ese comentario que enfureció al actual ganador del Oscar como Mejor Actor.

En declaraciones al portal Variety uno de los ejecutivos de la cadena ABC que retransmitía la gala, estaba sentado en la sala de producción cuando Will Smith se subió al escenario por sorpresa para golpear a Chris Rock y ha confirmado que la broma no estaba en el guion.

“Empezamos a darnos cuenta de que era real cuando Chris, que conoce muy bien los estándares de las emisiones en directo, exclamó: ‘Will Smith me acaba de dar una bofetada’. Ahí es cuando se hizo evidente que era en serio“, aseguró Rob Mills añadiendo: “no se suponía que sucediera”.

Will Smith ganó el premio al Mejor Actor por su papel como el padre de Venus y Serena Williams en "King Richard", y se disculpó durante su discurso de aceptación: "quiero disculparme con la Academia y todos mis compañeros nominados. Parezco el padre loco como decían de Richard Williams, pero el amor te hará hacer locuras", y concluyó agradeciendo y esperando que la Academia "me invite de nuevo".

