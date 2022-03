El mensaje de Will Smith para disculparse con Chris Rock tras golpearlo en los Premios Oscar

Will Smith ofreció una disculpa pública a Chris Rock por la bofetada que le dio durante la ceremonia de los Premios Oscar.

A través de redes sociales, el actor aseguró que su comportamiento fue inaceptable y que se sentía avergonzado.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no demuestran el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad“, escribió.

El ganador del Oscar a Mejor Actor dijo que las bromas son parte de su trabajo; sin embargo, al meterse con su familia le afectan emocionalmente.

“Una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente“, señaló.

Smith, de 53 años, también pidió disculpas a la Academia de Hollywood y familia Williams.

“Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia ‘King Richard’. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un hermoso viaje para todos nosotros”, sostuvo.

Cabe mencionar que Richard Williams, quien sirvió de base para la actuación de Will en la cinta “King Richar”, dijo que no aprobaba la actitud del actor sobre Chris Rock.

“No aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia“, opinó Williams.

