Video: Ucrania parece haber contraatacado por primera vez lanzando un misil a un campamento militar en Rusia

Las fuerzas ucranianas pudieron haber contraatacado con un misil “Tochka-U” dentro de Rusia este martes, siendo su primer bombardeo significativo desde que inició la invasión a su país.

El misil ucraniano pareció haber alcanzado un campamento militar ruso temporal en las afueras de Belgorod, en la aldea rusa de Krasny Oktyabr, a unas 40 millas de la ciudad ucraniana de Kharkiv, según dijo la agencia de noticias estatal rusa Tass.

Un video publicado en línea por dos medios de comunicación locales de Belgorod parece mostrar municiones explotando, pero la fuente de la explosión no pudo confirmarse de inmediato fuera de Tass.

Estas son las imágenes del supuesto contraataque ucraniano a Belgorod:

🇺🇦🇷🇺 | El ejército ucraniano golpeó un depósito de municiones ruso en territorio ruso cerca de Belgorod con un misil balístico "Tochka-U", según denuncia Rusia.



Esta sería la primera vez que Ucrania ataca territorio ruso en la guerra. pic.twitter.com/B8yp4khkgx — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) March 29, 2022

El gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, dijo que no hubo víctimas, pero un trabajador del servicio de emergencia le dijo a Tass que 4 soldados rusos resultaron heridos.

Si se verifica, el ataque aparentemente sería el primero que golpeó un objetivo militar dentro de Rusia donde además hirió a soldados. La semana pasada, Tass dijo que dos hombres resultaron heridos cuando un proyectil ucraniano explotó en la misma. Disaster after disaster for Russia, explosion in ammunition depot in Belgorod, Russian close to the border with Ukraine. pic.twitter.com/TKDT0SxERb— Aldin 🇧🇦 (@tinso_ww) March 29, 2022

