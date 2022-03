Cristián de la Fuente a su hija: “Pronto vas a salir de esa silla de ruedas”

A casi un mes del intento de asalto que sufrió Cristián de la Fuente donde su hija recibió un balazo que le impactó en las dos piernas, el actor le dice: “Pronto vas a salir de esa silla de ruedas”.

A través de su cuenta de Instagram, donde compartió desde lo que le sucedió, la cirugía de su hija Laura, hasta su evolución lenta pero exitosa, De La Fuente publicó un video de la relación de ellos dos desde que nació hasta hoy, y escribió estas inspiradoras palabras.

“Como dice esta canción… eres TODO para mi… you’re my Everything. Doy gracias a Dios que después de lo que vivimos ese 10 de marzo sigamos vivos y sigamos juntos! Eres una campeona y muy pronto vas a salir de esa silla de ruedas y vamos a volver a vivir la vida juntos al 1000 como lo hemos hecho siempre… Estoy muy orgulloso de ser tu padre, tu amigo y tu cómplice. Cuando grande quiero ser como tú! Eres una CRACK!!! Vamos que se puede!!!! #vamosquesepuede“.

Laura, con sus 17 años, ha sido todo un ejemplo no solo para sus padres, Cristián y Angélica, sino para quien sigue sus historias en las redes sociales. Lejos de dejarse vencer, sigue de manera disciplinada sus terapias y hasta regresó a las escuela, sin importar que le tocara hacerlo en silla de ruedas y con muletas.

Incluso, contando con la complicidad de sus amigas, hace TikToks con sus piernas de protagonistas.

“Siempre hay que buscar formas de entretenernos y alegrarnos ! Aquí les dejo un tik tok de anoche ❤️‍🔥”, escribió y compartió lo siguiente.

Y también ha compartido lo que hace para no deprimirse esos días que no tiene ganas de levantarse de la cama… “Ay días que físicamente cuesta levantarse de la cama… pero no por eso nos podemos dejar caer emocionalmente. A subir el animo!! feliz miércoles ❤️‍🔥“.

¿Qué fue lo que le pasó a Laura? Así casi un mes, el 10 de marzo, justo el día que Cristián cumplía 48 años, el que debía ser un día de fiesta, terminó en una pesadilla cuando el actor fue a buscar a su hija a la escuela, y dos mal vivientes intentaron asaltarlos.

Según lo que explicó el propio De La Fuente, él no quiso bajar la ventana, al ver que estaba armado y lo estaba apuntando, intentó levantar el brazo para tapar cualquier posible disparo que le fuera a una parte vital de su cuerpo o le diera a su hija, mientras hacía una maniobra para huir por un costado de la curva y salirse del tránsito.

Fue en ese momento en donde el asaltante, que estaba apuntando, disparó y huyó en sentido contrario con su compañero del crimen, que lo esperaba en una moto detrás. Lamentablemente el disparo fue directo a una de las piernas de Laura entró salió y penetró la otra pierna donde se quedó alojada la bala, por lo que su padre, aterrado frente a la situación, tomó acción inmediata, y la llevó la hospital Alemán, en donde la atendieron, y de inmediato la ingresaron a cirugía para extirparle la bala y reconstruir ambas piernas.

Hoy sigue su tratamiento con el sueño de pronto volver a caminar y regresar a lo que más ama: hacer deportes.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Laura, hija de Cristián de la Fuente, rompe el silencio luego de ser baleada

•Cristián de la Fuente y su hija sufren asalto y piden oraciones para la joven que recibió un disparo

•Cristián de la Fuente le cumplió el sueño a su hija después de atentado en donde fue baleada