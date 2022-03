¿Por qué Vladimir Putin siente que sus líderes militares lo engañaron?

Altos funcionarios de la administración de Joe Biden dieron a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, siente que sus líderes militares lo engañaron al no darle detalles sobre la invasión fallida de Ucrania por temor a que se enojara.



“Creemos que Putin está siendo malinformado por sus asesores sobre el mal desempeño del ejército ruso y cómo la economía rusa está siendo paralizado por las sanciones, porque sus asesores principales tienen demasiado miedo de decirle la verdad”, dijo la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, a la prensa.



Bedingfield cree que el hecho de omitir a Vladimir Putin lo que realmente está sucediendo ha provocado una tensión entre el mandatario y su liderazgo militar.



La declaración de la directora de la Casa Blanca coincide con la declaración que hizo un funcionario estadounidense a NBC: “(Putin) ni siquiera sabía que su ejército estaba usando y perdiendo reclutas en Ucrania, lo que deja ver una clara falla en el flujo de información precisa al presidente ruso”.



El que se haya dado a conocer que existe una tensión entre Vladimir Putin y sus altos mandos sale a la luz pública en un momento crucial donde el Kremlin ha cambiado de estrategia después de no poder lograr su ambición inicial: derrocar al gobierno de Ucrania e instalar un régimen títere.



Ahora Rusia ha dado a conocer que haber enviado a 190.000 sodados a Ucrania era para “proteger” a los ucranianos de habla rusa en dicho país.



La filtración de información sobre cómo se siente Vladimir Putin, así como el ejército ruso, deja cada día más visible que entre los rusos hay un “topo” que al final del día representa un riesgo calculado.



“Si el Ministerio de Defensa mantiene al señor Putin en la oscuridad, cuando se entera de la verdad, cuando realmente comienza a darse cuenta de lo mal que lo está haciendo su ejército en Ucrania, no sabe qué tipo de reacción está teniendo. causar en él”, dijo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.

