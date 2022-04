Daddy Yankee enciende Instagram con un video junto a Natti Natasha y Becky G

“Aquí con las que activan la ‘Zona del Perreo’”, escribió Daddy Yankee al compartir en su cuenta de Instagram un video en el que aparece junto a Natti Natasha y Becky G, las dos intérpretes de reggaetón que colaboran con él en la canción ‘Zona del perreo’ de su último álbum, Legendaddy, con el cual anunció su retiro del mundo de la música.

“Con las baby’s, estoy bien protegido aquí”, resalta Daddy Yankee tras mostrarse con ambas artistas, quienes lucen sensuales negros y maquillaje que resaltan sus rasgos.

El video del artista boricua tiene más de 1,555,000 me gustas y más de 7,000 comentarios que cosechó a tan solo 23 horas de su publicación en Instagram.

Natti Natasha y Becky G forman parte del cartel de artistas que Daddy Yankee escogió para que participaran en el último álbum de su carrera musical. Los otros artistas que acompañan a “el máximo líder” en Legendaddy son: Sech, Myke Towers, Bad Bunny, Pitbull, Rawu Alejandro, El Alfa y Lil Jon.

Junto a este último álbum, el cantante anunció una mega gira mundial para despedirse de sus fanáticos desde el escenario.

“Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado… Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales. A ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón“, dijo al anunciar su retiro tras 32 años de carrera en la industria musical.

Tras el anuncio, su esposa Mireddys González le dedicó unas hermosas palabras: “Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy FELÍZ y TRISTE!!!! Es irónico que un día como hoy 20 de marzo que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27 te escucho decirle al MUNDO que te retiras de la música que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas”, inició González en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Ya pronto te toca decirle adiós a los escenarios, te has disfrutado a Daddy Yankee durante tanto tiempo pero ahora le toca a Raymond Ayala disfrutar lo que ha construido. A veces los finales son el comienzo de grandes cosas. Lograste agrandar nuestra familia con todos los FANS del mundo entero quienes te apoyaron de principio a fin, ellos fueron, son y serán parte de nuestras vidas por SIEMPRE; nunca te han fallado y han sido leales a ti siempre. Sepan ustedes FANS que también son parte de la historia”, concluyó.

