Farruko le aconseja a Will Smith que se acerque a Dios: “Will no sueltes tus oraciones, pídele que te muestre la dirección correcta”

Hace apenas unas semanas Farruko anunció que dejaría su carrera y se convertiría al cristianismo y desde entonces se ha encargado de compartir mensajes religiosos en sus redes sociales, siendo el más reciente para Will Smith.

El cantante hizo referencia a la cachetada que el actor le dio a Chris Rock en la gala del Oscar por hacer una broma sobre su esposa y lo invitó a que reflexione conscientemente lo que hizo y a que lea algunos versículos de la Biblia y practique la oración.

“Veo a un Will Smith que tiene una lucha muy fuerte con sí mismo. A veces los demonios de la frustración, el ego y la furia nos vencen porque somos humanos. Will, hermano, no sueltes tus oraciones, pídele a dios que te muestre la dirección correcta, eres una ficha muy grande para cambiar al mundo”, escribió Farruko.

Para finalizar, el intérprete de “Chillax” dijo no estar de acuerdo con la bofetada, pues a su parecer, no debería haber guerra entre los hombres y el protagonista de la serie “El Príncipe Del Rap” debería de aprender a controlar sus impulsos.

Las palabras de Farruko: “No estoy de acuerdo con el bofetón por que nuestra guerra no es contra carne si no contra espíritu dice la palabra. Pero aquí veo aun @willsmith que tiene una lucha fuerte con si mismo y Dios lo está llamando, estás son pruebas. A veces el demonio de la fustracion, el del ego y la furia nos vencen porque somos humanos. Es tan difícil tolerar y vivir en un mundo tan cruel donde solo te atacan sin compasión por irse viral o llamar la atención y más en la industria del entretenimiento que es un canibalismo, cualquiera pierde los estribos y no se sabe cómo uno puede reaccionar, por eso hay que orar todo los días y pedirle a Dios compasión, sabiduría, tolerancia y prudencia para poder salir de la puerta de tu hogar para el mundo, por que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar”.

“@willsmith hermano no sueltes tus oraciones. Errar es de humano, pídele a Dios que te de dirección. Voy a ti, tú eres una ficha grande para salvar al mundo. Ama. Perdona. Protege y ayuda”. View this post on Instagram A post shared by ⛽️167💽🏁🔜 (@farruko)

