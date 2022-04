Hermanos de Cleveland salvan a niño cuya madre quería lanzarlo hacia los autos

El pasado miércoles 30 de marzo, 2 hermanos originarios de Cleveland vivieron una experiencia que jamás olvidarán, tras convertirse en héroes de un niño cuya vida estuvo en riesgo por un acto cometido por su propia madre.

Los hermanos Lavell Penson y Anthony Brown regresaban a casa por la tarde, tras un arduo día de trabajo; conducían por Quincy Avenue, cerca de East 55th Street, cuando de repente, vieron a una mujer con un niño pequeño en medio de la calle.

Según contó Anthony, en un principio creyeron que se disponían a cruzar la calle pero luego se percataron que la mujer tomó una posición como si quisiera arrojar al pequeño a alguno de los autos que circulaban por la avenida.

Ante la situación, Lavell detuvo el camión con la cual se dedican a repartir cerveza en distintas gasolineras y se bajaron del mismo. Anthony se enfrentó a la mujer, quien era la madre del niño y quien mostró una actitud agresiva en su contra mientras su hermano grababa la escena, sin imaginarse que también todo estaba siendo captado por una cámara de seguridad.

Entonces la madre comenzó a tomar a su hijo por el cuello mientras uno de los hermanos comenzó a luchar contra ella mientras el otro logró quitarle el niño, lo cargó y lo tranquilizó, diciéndole que todo estaría bien.

Finalmente, el pequeño fue entregado a un guardia de seguridad en la escuela Alfred A. Benesch, la cual se encuentra en una de las esquina en donde ocurrió este desagradable hecho. Posteriormente, llegó la policía, quienes hasta ahora no han dado a conocer algún reporte oficial sobre este hecho.

“Dios me puso allí. No hice nada especial, solo estoy feliz de que él me puso allí y actué en consecuencia. Me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mi hija si algo así estuviera pasando”, indicó Brown.

Posteriormente, estos hermanos de Cleveland comentaron que la abuela del niño se puso en contacto con ellos pues desea conocerlos y agradecerles en persona lo que hicieron por el pequeño.

Te puede interesar:

* VIDEO: Oficiales de Los Ángeles salvan a piloto segundos antes de que un tren se estrellara contra una avioneta

* Madre y padrastro acusados por homicidio de niño autista desnutrido en Nueva York: tenía 8 años y pesaba 30 libras

* Madre de Idaho se declara culpable de asesinar a su hijastro hispano; lo privó de comida, lo golpeó con un sartén y le pedía dormir en el armario