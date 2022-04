¿Podrá regresar? Colin Kaepernick intentará por última vez sellar su vuelta a la NFL

El quarterback Colin Kaepernick, ex de los San Francisco 49ers, realizará este sábado una exhibición de pases con la intención de convencer a los observadores de talento de la NFL de que tiene las facultades para volver.

La exhibición del pasador, quien es agente libre, se efectuará durante el medio tiempo del juego de primavera de la Universidad de Michigan a realizarse en Ann Arbor, Michigan.

En dicho evento algunos jugadores elegibles para el Draft del próximo mes de abril recibirán pases de Kaepernick, y los caza talentos de la NFL podrán evaluar su desempeño.

El pasador de 34 años llevó a los 49ers al Super Bowl XLVII, que perdieron ante Ravens en 2013. Su última temporada fue en 2016, en la que protestó contra la injusticia social y la brutalidad policial contra las personas de piel negra arrodillándose durante el himno nacional de los Estados Unidos.

Ante esta acción en la campaña 2017 no se renovó su contrato con los 49ers y ningún otro equipo de la NFL se interesó en sus servicios; desde entonces ha trabajado por su cuenta con el objetivo de volver a estar en los controles de algún equipo.

El ex pasador de San Francisco intentó mostrarse ante representantes de los equipos en 2019. La NFL designó como sede de la prueba el estadio de los Atlanta Falcons con un número de receptores designados de los cuales Kaepernick ignoraba el nombre.

Ante la situación, el quarterback declinó asistir al evento y convocó a que los equipos que lo quisieran observar fueran a un campo en una preparatoria local; al final asistieron siete escuadras, pero no lo llamaron.

En 2020, Kaepernick despertó interés en el verano cuando la NFL expresó que era bienvenido y que dependía del interés de alguna escuadra para firmarlo; nadie lo requirió.

Kaepernick llegó a la NFL elegido en la segunda ronda del Draft 2011 a San Francisco. En seis años de carrera acumuló un récord de 28 triunfos y 30 derrotas; ha lanzado para 12.000 yardas, suma 72 anotaciones y 30 intercepciones.

Hace un par de semanas el entrenador de los Seattle Seahawks, Pete Carroll, confesó que había hablado con Colin Kaepernick vía telefónica.

“Él me contacto, me dijo; dame una oportunidad, estoy entrenando. Creo que sí se merece otra oportunidad, no sé si aquí o en otro lado”, compartió Carroll.

