Benzema superó su mejor registro goleador y ya es el tercer máximo anotador del Real Madrid [Videos]

El doblete del francés Karim Benzema al Celta de Vigo, equipo al que ha marcado hasta siete goles en sus tres últimos enfrentamientos, le convirtió en el tercer máximo goleador en Liga de la historia del Real Madrid, con 216 tantos, dando caza a Alfredo di Stéfano y le sirvió para superar el mejor registro goleador de su carrera.

Regresaba Karim tras una ausencia demoledora para el Real Madrid en el clásico y el máximo goleador de LaLiga Santander no falló a su cita con el gol. Ha marcado en sus seis últimos partidos, hasta diez goles, siete en cinco jornadas ligueras consecutivas y tres en Liga de Campeones en la vuelta de octavos de final ante el PSG.

Benzema nets his 30th goal of the season, who else? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wuAvUnj7z5 — ESPN FC (@ESPNFC) April 2, 2022

De esta manera, tras fallar su segundo penalti de la temporada en Balaídos pero marcar otras dos penas máximas, Karim alcanza 34 tantos en todas las competiciones de esta temporada. Es su mejor registro, superando los 32 que hizo en la campaña 2011/12. Diez años después, con 34 años, el delantero francés sigue creciendo como futbolista. Real Madrid have their THIRD penalty of the game and Benzema tucks it away! 👀 pic.twitter.com/f3fkJK1Qk6— ESPN FC (@ESPNFC) April 2, 2022

En Liga ya suma 24 goles en 26 partidos disputados, seis de penalti, e iguala su mejor registro, el firmado en la campaña 2015/16. Alcanza los 216 goles en la competición, igualando los marcados por Alfredo di Stéfano y acercándose cada día más a los 228 de Raúl González. El portugués Cristiano Ronaldo marca el techo con 311 y un nuevo reto para Benzema que comienza a superar los mejores registros del Real Madrid.

