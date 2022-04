Fernanda Castillo luce su esbelta figura y habla de la transformación de su cuerpo

Los actores siempre se enfrentan a cambios drásticos para poder interpretar sus papeles y al igual que muchos, la mexicana Fernanda Castillo no fue la excepción. Le ha tocado atravesar transformaciones que en ocasiones no le gustan pero por compromisos laborales tocan cumplirlos y en esta oportunidad se trata de subir o bajar de peso.

En 2019, relató a través de sus redes sociales que había iniciado una “batalla con su cuerpo porque no era ‘lo que debía ser'”.

“Hace mucho tiempo no me sentía tan bien conmigo y con mi cuerpo. Ha sido un proceso de mucha disciplina y amor propio pero estoy muy orgullosa porque siento que me he recuperado como mujer al trabajar en la mejor versión de mí. No porque mi cuerpo antes estuviera mal, ni fuera menos hermoso sino porque he buscado el cuerpo que a MÍ me hace sentir en armonía, el cuerpo que YO decido tener, no el que nadie me impone”, escribió recientemente en la red social Instagram.

Proceso posparto

La actriz Fernanda Castillo ha manifestado que ser madre ha sido una de las más grandes bendiciones que le ha podido tocar en la vida, así como las alegrías que le ha causado en esta nueva etapa que atraviesa.

A Castillo le tocó un gran reto que fue estar entre la vida y la muerte. Hace un año tuvo una complicación posparto y este suceso hizo que ella permaneciera durante varios días bajo el cuidado de profesionales en un centro de salud de la Ciudad de México. También le realizaron una cirugía en la que se vio bastante delicada.

Tras la grave situación que pasaba por presentar una hemorrogia obstétrica tuvo que ser trasladada de emergencia. Durante el proceso quirúrgico sufrió dos infartos, reseñó TVyNovelas. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

Reconocida por trabajar en la telenovela El Señor de Los Cielos, manifestó que “hace un año recibí una nueva oportunidad de vivir. Me aferré con todas mis fuerzas a mi niño, a Erik y al sueño de construir una familia. Hoy estamos aquí y para mí empieza un nuevo año! Gracias a tod@s los que han transitado este renacer conmigo. Los amo”, escribió en su cuenta personal de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

