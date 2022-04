Mbappé guarda cautela sobre su futuro: “No he tomado una decisión, no quiero equivocarme”

Kylian Mbappé sigue especulando sobre su futuro. Esta vez, luego de la goleada 5-1 al Lorient donde participó en los cinco goles con dos tantos y tres asistencias, manifestó que aún no ha logrado tomar una decisión sobre su futuro.

Mbappé, que termina su contrato el próximo 30 de junio, recalcó que hay nuevos elementos que le han llevado a ser cauto con su decisión; además, indicó que podría continuar en el PSG.

“No, no he hecho mi elección. No he tomado la decisión. Hay nuevos elementos. No quiero equivocarme. Sé que para la gente es un poco tarde. Si hubiera tomado una decisión lo habría dicho, lo habría asumido. Siempre lo asumo. No tengo que esconderme. Quiero tomar la mejor decisión posible“, comentó luego del encuentro el delantero francés, en declaraciones recogidas por el diario ‘L’Equipe’.

De igual manera, declaró que los “elementos a tener en cuenta” son claves pero no ahondó ni especificó cuáles eran.

“No es una decisión fácil. Trato de tomar la mejor posible con mi familia“, apuntó, para segundos después manifestar que “sí” existiría la posibilidad de quedarse en el PSG.

En cada una de sus declaraciones acerca de su futuro en los últimos tiempos, Mbappe siempre mantiene que no ha decidido aún si seguirá en el PSG o empezará una nueva aventura en otro equipo, en el caso de que no continúe en su actual club.

El Real Madrid partiría con ventaja en un hipotético caso que Mbappé no renueve con los franceses. Sin embargo, la situación de la joya parisina ha traído problemas entre ambas directivas quienes se han acusado mutuamente de intentar sabotear tanto la renovación de Mbappé con el PSG como la salida del campeón del mundo hacia el Real Madrid.

