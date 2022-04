Primera noche mágica del tridente: Messi, Neymar y Mbappé marcaron en goleada del PSG [Video]

Finalmente, en la jornada 30 de la Ligue 1, el PSG vio celebrar goles a todos los miembros de su tridente soñado: Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Por primera vez en la temporada, el trío de superestrellas anotaron gol en el mismo partido, en el que golearon al Lorient (5-1) y dieron un paso más hacia el título de la Ligue 1.

Mbappé, Neymar and Messi have 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 all scored in the same match for PSG 🎆 pic.twitter.com/RhjVOX27ny — B/R Football (@brfootball) April 3, 2022

El primer gol lo anotó Neymar, al minuto 12′, a pase de Kylian Mbappé. No tardó el mismo Kylian en seguir la divertida noche con el 2-0.

En media hora de partido, el PSG tenía el encuentro prácticamente asegurado. Y no habría mayor acción hasta el segundo tiempo.

Al 67′ llegó el doblete de Kylian, tras quitarse a un rival y rematar con potencia afuera del área. Gol de crack, como de costumbre.

#PSGFCL

Paris SG 3-1 Lorient | GOAL! Mbappe.



to never miss any goal follow @iF26s pic.twitter.com/sg8AiSvuBm — ꜰᴀꜱᴛ ɢᴏᴀʟꜱ ⓶ (@iF27s) April 3, 2022

Solo faltaba un crack por anotar: Lionel Messi. Gracias a “Donatello” lo lograría.

Al 73′, Mbappé deja todo por conservar la posesión y lo logra. Se escapa por la banda izquierda, levanta la cabeza y ve a Lionel Messi, quien está cortando hacia el punto penal.

Lo demás es historia: pase raso perfecto para el argentino, que para la pelota y en dos tiempos la manda a guardar con un golazo. ⚽️ Messi scores a great goal



🎯 Mbappe with the assist



This is the first game that PSG’s attacking trio have all scored 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/DC1Sq3sz0v— Wyngback Soccer (@wyngback) April 3, 2022

Neymar se mandó una jugada de esas que solo puede hacer él para el quinto y último gol, sobre el final del partido.

Luego de un caño hizo una pared con Mbappé, quien lo dejó mano a mano ante el arquero. Tarea sencilla. Goleada con participación de todo el tridente.

This Neymar goal is one of the craziest I've ever seenpic.twitter.com/AJ9OZoTheF— Liam (@ThatWasMessi) April 3, 2022

El PSG lidera la Ligue 1 por 12 puntos con ocho jornadas por disputarse. El título está prácticamente asegurado. Y el tridente empieza a brillar.