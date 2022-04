Premios Grammy 2022: Así lucieron las estrellas de la música en la alfombra roja

Elegir un protagonista entre las decenas de estrellas que desfilaron por la alfombra roja de los Premios Grammy 2022 podría parecer imposible, pero anoche en Las Vegas los propios músicos lo hicieron al poner los reflectores sobre el color negro.

Los estilos contrastaron entre el ceñido vestido de Dua Lipa, el traje sastre que llevó Mon Laferte o las combinaciones con otros colores como el traje de Tiësto, pero el negro ponderó entre las estrellas.

Usar negro les permitió que accesorios que destacaran más, como evidenció Dua Lipa al combinar su atuendo con joyería dorada, también presente en los broches de su vestido. View this post on Instagram A post shared by eolor (@eolor)

Hasta J Balvin, quien hizo el disco Colores, optó por vestir oscuro y que la atención la robara el azul de su cabellera y el corazón rojo que llevó en la nuca. View this post on Instagram A post shared by La Familia USA Fan Club (@lafamiliausa_) View this post on Instagram A post shared by Ruby (@soyrubyi)

Para Justin Bieber, la celebración musical no pareció cargar ninguna formalidad, pues aunque fue de traje, eligió uno que le quedaba grande, no llevó camisa y le añadió un gorro rosa. View this post on Instagram A post shared by ⭐️ Justin Bieber Argentina ⭐️ (@jbaofandom)

Lady Gaga fue de las estrellas más alabadas por la elegancia de su vestido negro y blanco, que incluso arrastraba por el largo, y las miradas por la opción excéntrica se la llevó Japanese Breakfast en un vestido amarillo. View this post on Instagram A post shared by Nicolas Rahhal (@hautecoutureglobal) View this post on Instagram A post shared by brianny (@brianny)

Si alguien compitió por el estilo extravagante fueron los colombianos de Bomba Estereo, quienes llevaron máscaras para la gala. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Quienes acapararon la atención desde la alfombra fueron los siete surcoreanos de BTS, que compartieron que les gustaría trabajar con varios músicos, incluidos Gaga, Balvin y Olivia Rodrigo. View this post on Instagram A post shared by I_purpleu99shop (@i_purpleu99)

La socialité Paris Hilton derrochó elegancia con un vestido de pedrería y transparencias. View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Doja Cat resaltó sus curvas con un ajustado vestido azul, mismo que estuvo a punto de jugarle una mala pasada debido a que uno de los tirantes casi permite ver de más. View this post on Instagram A post shared by Kiis Radio (@kiisradio)

Olivia Rodrigo fue otra de las famosas que optó por utilizar el color negro en su vestuario y lo hizo de manera acertada con un modelito que le favoreció bastante. View this post on Instagram A post shared by Vogue fashion and modern art (@catwalkhautecouture)

