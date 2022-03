J Balvin y más artistas han sido confirmados para actuar en los Grammy 2022

J Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic y Carrie Underwood actuarán en la gala de los Grammy, que celebrarán su 64 edición este domingo, 3 de abril, en Las Vegas.

Los cantantes previamente confirmados por la Academia estadounidense de la Grabación incluyen a Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, BTS, Jack Harlow, Brothers Osborne y H.E.R.

Tras ser pospuestos en enero pasado debido a la pandemia, este año los Grammy se celebrarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en lugar del Staples Center de Los Ángeles, y serán presentados por el cómico Trevor Noah.

Se entregarán tan solo una semana después de los Oscar, con el reto de mantener el interés de la audiencia por la temporada de premios.

Jon Batiste, un músico algo desconocido para el gran público, lidera con once menciones las candidaturas a los galardones, que como atractivo para la audiencia van a enfrentar a Taylor Swift y Kanye West, una de las enemistades más sonadas del pop, por el premio al álbum del año.

Aunque hace un par de semanas el medio The Blast informó que debido a su “comportamiento en línea preocupante”, Kanye ya no aparecerá en la ceremonia de los premios: “Esto está confirmado”, citó el medio en su portal.

Por detrás de Batiste, los artistas con más nominaciones son Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno; y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una.

Bad Bunny, C. Tangana, Pablo Alborán, Nathy Peluso, Karol G, Camilo, Selena Gómez, Natalia Lafourcade y Rubén Blades son algunos de los artistas nominados en los apartados de música latina, que este año inauguran una nueva categoría: Mejor disco de música urbana.

El año pasado, los Grammy, los premios más importantes de la música a escala global, celebraron una gala en marzo en formato reducido y sin alfombra roja por culpa de la pandemia. View this post on Instagram A post shared by Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Sigue leyendo: Premios Grammy 2022: conoce a todos los artistas nominados en sus respectivas categorías

– El presentador Trevor Noah vendió su mansión en Bel Air por menos de lo esperado

– Premios Grammy 2022 anuncia a los artistas que actuarán en la gala

– Drake pide eliminar su nombre de la lista de nominados al Grammy 2022

– La actuación de Kanye West en los Grammy 2022 ha sido cancelada tras ataque racial al presentador Trevor Noah