Un muerto y 11 heridos tras tiroteo en un concierto al aire libre en Dallas

Una noche de conciertos en Dallas, Texas, culminó en tragedia después de que se produjera un tiroteo en el que un hombre murió y al menos 11 personas resultaron heridas el sábado por la noche, informó la policía de Dallas.

Según los informes del incidente, los oficiales llegaron a las 11:30 p.m. y encontraron a un hombre identificado como Kealo Dejuane Gilmore, de 26 años, cerca del escenario con una herida de bala en la cabeza. Fue declarado muerto en el lugar.

A pesar de que la policía indicó que diez personas resultaron heridas, aumentó la cifra a 11, quienes fueron hospitalizados. Por el momento, una persona se encuentra en estado crítico mientras el resto permanecen en condición estable. Al menos tres menores están entre los heridos y siguen bajo cuidados médicos, precisó la policía el domingo por la tarde.

El incidente, que aún está bajo investigación, habría comenzado porque una persona disparó un arma al aire mientras que otra propinó disparos a la multitud en el concierto, indicaron las autoridades.

El evento anual Epic Easter Bike Out and Field incluía actuaciones en vivo, búsqueda de huevos de Pascua, paseos por senderos y recibió vehículos todo terreno y caballos.

Michelle White, de 43 años, relató al Dallas Morning News que estaba cerca del costado del escenario cuando escuchó estruendos que, a su juicio, parecían “petardos”. Durante el trágico tiroteo, dijo que ayudó a dos personas heridas. Uno de ellos recibió un disparo en la pierna y una mujer que fue rozada por una bala, a los que subió a su vehículo todoterreno.

“Nunca me he sentido más impotente en mi vida”, sostuvo White, quien agregó que la policía y los equipos de emergencia no pudieron atravesar la multitud en pánico y que su vehículo estuvo detenido durante una hora mientras intentaban maniobrar la caótica escena.

Solo dos semanas antes, un hecho similar ocurrió en un lugar para fiestas llamado The Space Dallas, donde algunas personas que esperaban en fila para ingresar resultaron heridas. Un joven de 18 años, identificado como Anthony Deshun Wilson, murió por heridas de balas y nueve personas resultaron heridas, apuntaron las autoridades.

La policía pidió a los ciudadanos que tengan información sobre el incidente del sábado comunicarse con Christopher Anderson, detective de la policía de Dallas, al 214-671-3616, o escribiendo al c.anderson@dallascityhall.com. Quienes llamen, deberán referirse al expediente N° 057740-2022.

Con información de The Dallas Morning

