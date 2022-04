La Ciudad de Nueva York abre las puertas a personas LGBTQ de Florida tras Ley ‘No digas gay’ que promueve discriminación

El pasado 28 de marzo el gobernador de Florida, Ron De Santis, firmó la polémica ley llamada “No digas gay”, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y que prohíbe que en las escuelas desde kinder hasta grado tercero de todo el estado, se den clases sobre orientación sexual e identidad de género.

El político republicano, quien suena como fuerte candidato presidencial para las elecciones del 2024, defiende la norma asegurando que esos asuntos deben ser manejados por los padres de familia en sus hogares, pero las voces de protesta contra la ley, que muchos califican como discriminatoria y como un revés en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ se han hecho sentir en todo el país, y la Ciudad de Nueva York está invitando a que quienes se vean vulnerados se muden a la Gran Manzana.

Así lo anunció este lunes el alcalde Eric Adams, tras revelar que desde ahora y hasta el próximo 29 de mayo, la Ciudad de Nueva York estará liderando una campaña en Florida para mostrar su oposición a la legislación y brindar apoyo a la comunidad LGBTQ, con las puertas de los cinco condados abiertas para los floridianos.

El político demócrata explicó que llenará el Estado del Sol con vallas publicitarias digitales y en redes sociales, que muestren la oposición neoyorquina a la ley “No digas gay”, que Adams califica como un “ataque dirigido a la población LGBTQ+“.

Frases como: “La gente dice muchas cosas ridículas en Nueva York. ‘No digas gay’ no es una de ellas” y “cuando otros estados muestran sus verdaderos colores. Nosotros mostramos los nuestros”, forman parte de la campaña.

“Soy el alcalde de la ciudad de Nueva York, pero tengo un mensaje para la comunidad LGBTQ+ de Florida: vengan a una ciudad donde pueden decir y ser quienes quieran”, dijo el máximo jefe de la Gran Manzana.

“El proyecto de ley ‘No digas gay’ de Florida es la última guerra cultural vergonzosa y extremista dirigida a la comunidad LGBTQ+. Hoy les decimos a las familias que viven con miedo a esta discriminación patrocinada por el estado que siempre tendrán un hogar en la ciudad de Nueva York (…) Escucha, te queremos en Nueva York. Ven aquí”, agregó el mandatario neoyorquino.

Adams recordó que Nueva York es la ciudad de Stonewall, donde comenzó la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ.

“Esta es la ciudad donde estamos orgullosos de hablar sobre cómo se puede vivir en un entorno cómodo y no ser acosado, no ser abusado, no solo como adultos sino también como joven”, dijo el Alcalde. “A otras personas les gusta ocultar su color. A nosotros nos gusta mostrar nuestro color y ese es el arcoíris que representa a esta comunidad”.

El Alcalde criticó que el gobernador de Florida y los republicanos pretendan “intentar demonizar” a la comunidad LGBTQ y dijo que los anuncios estarán desplegados en Fort Lauderdale, Jacksonville, Orlando, Tampa y West Palm Beach, y se espera que sean 5 millones de impresiones.

En escuelas de NYC sí se pude decir

El canciller del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, David C. Banks, destacó la importancia de que en las escuelas se aborden temas que mantengan entornos seguros y apoyo a jóvenes LGBTQ+”.

“Desde lo que enseñamos hasta cómo nos preocupamos por los jóvenes, creamos escuelas que afirman y elevan a los estudiantes y honran quienes son. Los niños traen la totalidad de lo que son a nuestras aulas, y las crueles acciones que se están tomando en todo el país para atacar a los niños LGBTQ+ son contrarias a todo lo que creemos como educadores”, dijo el funcionario.

Kevin Jennings, director ejecutivo de la organización Lambda Legal y fundador de Gay, Lesbian and Straight Education Network, criticó las acciones tomadas en Florida y se sumó a la invitación del alcalde Adams para mostrarle a los jóvenes LGBTQ+ que cuentan con apoyo en Nueva York.

“Los jóvenes LGBTQ+ merecen las mismas cosas que merecen todos los jóvenes: ser vistos, escuchados y respetados. Las escuelas y los currículos que incluyen a todos los jóvenes y sus familias literalmente salvan vidas. Estamos aquí con un mensaje de bienvenida, fuerte y orgulloso para que los jóvenes LGBTQ+ sepan que no están solos”, dijo el activista.

Elisa Crespo, directora ejecutiva de la organización LGBTQ NEW Pride Agenda, también compartió el mensaje de apoyo.

“La ciudad de Nueva York apoya firmemente a los jóvenes LGBTQ+ de todo el país durante estos tiempos difíciles. Estamos aquí para ustedes, los vemos, y siempre los respaldaremos y lucharemos por ustedes”.