Consumidores de Lucky Charms se quejan de enfermar después de comer el cereal

Consumidores de Lucky Charms de distintas partes de Estados Unidos reportan que después de comer el cereal se han enfermado de vómitos, diarrea y dolor de estómago.

Las quejas sobre el cereal de General Mills, que ya superan el centenar, están siendo compartidas en días recientes a través de iwaspoisoned.com, un sitio acreditado en el que los usuarios pueden reportar informen sospechas de intoxicación alimentaria o malas experiencias con los alimentos y que ayuda a identificar botes de enfermedades transmitidas por alimentos.

“El domingo pasado por la mañana me levanté, me estaba quedando en la casa de un amigo y todo lo que desayunamos fueron Lucky Charms. Así que comí 2 tazones pequeños llenos, en aproximadamente 2 horas y media estaba vomitando y tenía una diarrea muy fuerte junto con calambres estomacales. Fue horrible”, escribió un consumidor de Carolina del Sur.

“Mi hijo de 3.5 años comió barras de cereal Lucky Charms el domingo por la tarde. El lunes por la mañana a las 6 am se despertó vomitando, vomitó intermitentemente hasta las 3 pm. También tenía diarrea verde. Estuvo mareado todo el día”, compartió una usuaria de Arkansas.

Los usuarios reportan síntomas similares aproximadamente dos horas después de comer el cereal. En algunos casos, los consumidores reportan que los síntomas que se han mantenido por más de cinco días.

“Comí Lucky Charms hace 5 días y desde entonces he estado en el baño sin parar y he tenido dolores de estómago constantes. Síntomas: diarrea, vómitos, dolor de estómago”, señala un consumidor de Florida.

Hasta el momento las autoridades sanitarias del país no se han manifestado sobre las quejas por posible intoxicación alimentaria de consumidores del cereal Lucky Charms.

General Mills dijo en un comunicado que enviado a The New York Post que está al tanto de los reclamos de los consumidores. La marca no cree que su cereal sea la causa de las enfermedades y asegura que está realizando una “revisión continua”.

“La seguridad alimentaria es nuestra principal prioridad. Estamos al tanto de los reclamos de los consumidores presentados a través del sitio web y hemos realizado una investigación interna exhaustiva”, dijo la portavoz de General Mills, Andrea Williamson en el comunicado.

Las personas pueden sufrir una intoxicación alimentaria al comer cereal

De acuerdo con iwaspoisoned.com, es posible enfermarse por el cereal. El sitio refiere que en 2018, Quaker Oats retiró Capn’ Crunch debido a un brote de Salmonella que infectó a 135 personas. También señala que en 2010, Kellogg’s retiró del mercado 28 millones de cajas de cereal debido a “sabor y olor desagradables” y la posibilidad de síntomas, como náuseas y diarrea.

