José Eduardo Derbez es detenido por la policía: todo por una selfie

José Eduardo Derbez conversó con El Escorpión Dorado. Y no sólo platicaron de su nuevo proyecto: “Mi Tío”. Junto a este colorido personaje el hijo de Eugenio Derbez habló de trabajo, de la vida y su particular relación con sus hermanos. Dijo no ser un buen tío y admitió tener mejor relación con Vadhir Derbez. Y no es que su hermandad con Aislyn sea menor, es sólo que convive más con su hermano mayor.

Mucha gente sabe, por otra parte que, de los hijos de Eugenio Derbez, José Eduardo es el más indisciplinado y rebelde y aunque él mismo asegura que ha tratado de madurar. Y es verdad que con el paso de los años a nivel profesional no sólo está adquiriendo más responsabilidades sino también madurez a nivel intérpretativo. Ahora no sólo es parte de proyectos como Miembros Al Aire, es también el actor ideal para proyectos como “Mi Tío”.

Hay que agregar que su fama se vio en incremento después de su paso por el reality De Viaje con los Derbez, en donde el público pudo conocer su personalidad y fueron muchos los que se identificaron con él. El mismo Eugenio conoció otra faceta de su hijo menor, porque de los hombres, José Eduardo sigue siendo el menor de sus hijos.

Sobre el haber sido capturado por la policía, esto fue lo que contó en entrevista con Alex Montiel quien para este encuentro seguía caracterizando a “El Escorpión Dorado”. El joven actor reveló que iba en la calle cuando de pronto un grupo de policías se le acercó y se le pidió que se subiera a una patrulla, pero no porque cometiera una infracción, sino porque lo reconocieron y se quisieron tomar una fotografía con él.

“Al principio sí me sacó mucho de onda, pero fue algo muy chido. Fueron unos amigos policías que me pidieron una selfie adentro de la patrulla. Literalmente me dijeron “oye, queremos una foto, pero que sea como si te hubiéramos detenido“. La verdad sí estuvo bastante divertida la experiencia“, platicó José Eduardo.

Para finalizar, el protagonista de la nueva serie cómica “Mi Tío”, destacó que, aunque él no ha compartido las imágenes del suceso, decidió contar la anécdota para que medios de comunicación no hagan notas fuera de contexto cuando éstas salgan a la luz.

