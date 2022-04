Manifestantes impiden que novia pueda llegar a su boda

Una verdadera pesadilla es la que vivió una novia de Perú, la cual iba con toda la ilusión de casarse con el amor de su vida, sin imaginarse que un pequeño inconveniente le impediría llegar a tiempo a su boda.

En YouTube se ha vuelto viral un video que muestra a una novia, al interior de auto, el cual la llevaría al sitio en donde se llevaría a cabo su enlace matrimonial; sin embargo, no pudieron seguir el camino por culpa de una manifestación.

Y no solo eso; los manifestantes se fueron en contra del vehículo en donde viajaba la novia, al cual terminaron por romperle el cristal de la ventanilla del copiloto, y que por cierto, era en donde viajaba la mujer.

En el video se puede ver claramente a la novia llorando desconsoladamente y muy desesperada por todo lo que estaba viviendo; luego toma su teléfono celular para comunicarse con algunos familiares y haceres saber lo que le estaba pasando.

Entre gritos y lágrimas, la novia dice ante las cámaras de varios medios de comunicación en Perú que los manifestantes la agredieron sin motivo y que no le permiten el paso al coche que la llevaría a su boda.

“Es gente muy mala. Los manifestantes rompieron mi carro. Yo iba a la municipalidad de Vitarte y el juez me sigue esperando. No podemos llegar. No me dejan pasar”, expresó la novia, completamente bañada en llanto y muy desesperada.

Luego, una de sus hermanas, al ver cómo estaba ya de preocupada, se baja del auto para pedir ayuda a los reporteros que se encontraban en el sitio para que así les permitieran pasar.

“Mi hermana se va a casar. No nos dejan pasar y además nos rompen el vidrio. Miren cómo está mi hermana. Esa gente es muy mala. Muy mala. Hay una niña en el asiento de atrás. Les pido a las autoridades que por favor hagan algo”, sentenció.

Hasta ahora se desconoce si los manifestantes se apiadaron de esta novia y le permitieron continuar su paso, rumbo a su boda.

