Zoo de Ucrania tendría que “matar a sus animales” por temor a que bombardeos rusos les permitan escapar

El dueño de un zoológico al norte de la ciudad ucraniana de Kharkiv dijo que es posible que tengan que tomar la desgarradora decisión de matar a sus leones, tigres y osos después de los repetidos bombardeos de las tropas rusas.

Hay temores de que las especies salvajes escapen a la destrozada Kharkiv, amenazando a la población local que ya vive con un enorme miedo por los misiles y las bombas del ejército de Vladimir Putin.

Sus jaulas están agujereadas por más de cinco semanas de bombardeos en la infernal zona de guerra y es un “milagro” que no hayan escapado.

“Un bombardeo más, y los leones, tigres, osos, angustiados por el miedo, pueden ser libres e ir hacia Kharkiv o a las aldeas cercanas”, dijo Alexander Feldman, propietario del zoológico.

“No podemos permitir esto, pero hoy no hay solución para el problema”, agregó Feldman.

El zoológico, llamado Feldman Ecopark, ha evacuado a algunos animales, incluidos varios canguros.

El dueño mencionó en la cuenta de Instagram del zoológico que está buscando desesperadamente trasladar a los depredadores más grandes a la región de Poltava a un antiguo complejo de equitación, pero el jefe del zoológico teme que no sea posible.

“De lo contrario, la única opción que nos queda es poner a dormir a los depredadores”, dijo, describiéndolo como “la única opción”.

A pesar de que el día de hoy comenzaron a sacar grandes depredadores del territorio del Zoo, como dos leones, un jaguar y una pantera, no existe la certeza para poder poner a salvo a los animales restantes.

“Es inimaginablemente doloroso hablar de esto, pero la principal prioridad ahora es la vida de las personas”.

Agregó en un video que se compartió en el sitio web del zoológico y en la página de Facebook: “Después del bombardeo masivo de ayer con misiles y aviones, el [zoológico] está prácticamente destruido”. View this post on Instagram A post shared by Фельдман Экопарк (@feldman_ecopark)

“Los aviarios han sido destruidos. Toda la infraestructura ha sido destruida. Por algún milagro, los tigres y los leones han sobrevivido. Sus jaulas están muy dañadas”.

“Para esta noche, decidiremos entre poner a dormir a los osos o moverlos. Si hay alguna idea, tal vez guardemos algunas e intentemos salvar a los pequeños jaguares. Quizá salvemos a las panteras pequeñas. Pero es probable que todos los demás animales sean destruidos”.

El dueño del popular zoológico dijo: “El Ecoparque Feldman ya no existe. Ahora bien, esto se puede decir definitivamente. Ayer y hoy fue nuevamente objeto de bombardeos y bombardeos masivos. Infraestructura destruida, recintos destruidos”.

Los bombardeos del 17 de marzo mataron a dos orangutanes y chimpancés. Dos días después, nueve ciervos fueron sacrificados y 20 escaparon al bosque.

El zoológico alguna vez tuvo más de 300 especies. Alexander Feldman pidió ayuda económica para salvar a todos los animales de las bombas rusas.

También lee:

· Video: Oso de 500 libras aterroriza un suburbio de California; lo llaman “Hank the Tank”

· Jefe de la policía militar rusa, el último coronel de Putin “asesinado” en Ucrania

· Dos pingüinos del mismo sexo adoptan a un polluelo en un zoo de Nueva York