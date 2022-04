El tweet de Obama para maquillar el incómodo momento que vivió Biden en la Casa Blanca

A los usuarios de las redes sociales no se les escapa nada y el último acto público de Joe Biden no podía ser la excepción.



Barack Obama visitó la Casa Blanca por primera vez desde que dejó el cargo como mandatario de los Estados Unidos en 2017, el motivo que lo llevó hasta su ex hogar fue un evento de atención médica en el que tanto él como Joe Biden promocionaron la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y discutieron un par de opciones para hacer que la atención médica sea más asequible.

Hoy llegó a la Casa Blanca el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y todo el mundo se le fue encima…



En el video también se observa un señor un poco perdido al que nadie le presta atención, creo que se llama Joe Biden. pic.twitter.com/kIPkd3KNE2 — Javierhalamadrid (@Javierito321) April 5, 2022

Los videos que empezaron a circular muestran al exmandatario y al presidente de la nación moviéndose en la Casa Blanca y a un grupo de personas “adorando” a Obama, haciendo a un lado a Biden, dejando ver su “incomodidad”.



Los cibernautas hicieron alarde del momento en que el presidente de los Estados Unidos fue literalmente ignorado por un grupo de colegas como: la vicepresidenta Kamala Harris, la senadora Amy Klobuchar, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los “Demócratas” están soltando LASTRE, es evidente.



Solo desde esa perspectiva se entiende la inhumana humillación que Obama y Kamala Harris (presidenciable) han obsequiado al Presidente de los EE.UU., Joe Biden. pic.twitter.com/tle1lAczPQ— Antonio Huesa 🇪🇸 (@Antonio_Huesa) April 6, 2022

“Literalmente, nadie quiere hablar con Joe Biden”, escribió en Twitter el Comité Nacional Republicano y compartió el video.



RCN tituló el incómodo momento como “Esto es muy triste”.

Tras los hechos, Barack Obama publicó un mensaje en su cuenta de Twitter agradeciendo el apoyo de Joe Biden en un acto tan importante para millones de estadounidenses.



“Siempre es genial ponerse al día con @POTUS. Gracias por todo lo que está haciendo para ayudar a más estadounidenses a tener acceso a una atención médica asequible y de calidad”, tuiteó Obama. Always great catching up with @POTUS. Thanks for all you’re doing to help even more Americans get access to quality, affordable health care. https://t.co/vDYBIxjIy9— Barack Obama (@BarackObama) April 6, 2022

Pese a las palabras del exmandatario, en redes sociales solo se podía hablar del incómodo momento que vivió Joe Biden y que quedó inmortalizado en un video que ha sido reproducido millones de veces y que a juzgar tanto por los usuarios como por los detractores del presidente seguirá dando mucho de qué hablar.



Te puede interesar: