Karina Banda pide el apoyo del público: “Les pido… me ayuden hacer este proyecto un gran éxito”

Es un hecho Karina Banda se va de Enamorándonos USA y su nuevo destino es La Isla de Enamorándonos. Por eso en Instagram no dudó en despedirse y pedirle a sus fans su apoyo para que esta nueva aventura sea un éxito. En su mensaje se lee esta petición: “Les pido ese apoyo y me ayuden hacer este proyecto un gran éxito”.

Aquí las palabras completas: “En esta carrera como en la vida las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas porque el propósito es seguir creciendo, evolucionando y hay que apostar por eso“. Complementó esta reflexión haciendo uso de este mensaje: “Llegará a tus manos, en el momento preciso, justo aquello que necesites para seguir con tu evolución”.

Después agregó: “Una vez más gracias por todo su apoyo y su cariño, no saben lo feliz que me hace saber que pueden ver a la Karina que realmente soy. Ahora les pido que ese apoyo lo llevemos a “la Isla” y me ayuden a hacer de este proyecto un gran Éxito 🙌🏻❤️🌟 Gracias a todo el equipo por celebrar esta nueva aventura, a @rafaaraneda @andre_alvarez31 @bbellabymillie @gorgeousonia y @antoniogarzaa gracias por el festejo sorpresa, mis flores, globos y tantas risas, SON LO MÁXIMO! Con cariño: Karina “La Reina de la Isla”“.

En una entrevista reciente habló sobre la emoción y el miedo que siente por adentrarse a nuevas aguas, por este nuevo proyecto y de cómo la vida ha decidido llevarla hasta este punto: “La vida me dice que ya estoy lista para algo, yo no sabía que ya estaba lista, pero es lo que me están diciendo”, dijo Karina Banda en entrevista con Mezcalent.

Ahora sólo restar esperar y ver. El público por su parte sigue molesto y piden que sea ella quien regrese al show para continuar junto a Rafael Araneda. Algunos dicen que la que debería irse a la isla es Ana Patricia, piden incluso que se vaya. La están rechazando muy duro. No sé sabe cómo esta actitud del público vaya a impactar en el rating del programa. De momento lo único claro es que Karina Banda ya se ha ido.

