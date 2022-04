Karina Banda regresó a El Gordo y la Flaca, y la reciben con fuertes aplausos

Karina Banda regresó a El Gordo y la Flaca. La periodista estuvo compartiendo la conducción del programa con Lili Estefan, quien junto al resto del staff la recibieron con fuertes aplausos y un aluvión de cariño entrañable. Karina Banda dijo en Instagram: “Ya los extrañaba”.

El público no está contento con lo que está pasando con Enamorándonos USA. Karina Banda dejó El Gordo y la Flaca para convertirse en la conductora estelar de dicho programa junto a Rafael Araneda, tras la salida de Ana Patricia Gámez, quien decidió irse para cuidar más de su familia e hijos. Un año más tarde parece desdecir lo dicho y regresa al show. Esto parece generar la salida de Karina quien ahora se va a una isla para conducir lo que parece ser un spin-off de Enamorándonos. Así parece entenderlo el público quien tanto en el programa de amor, como este de chismes opinan: “Qué tristeza y falta de respeto. La sacan de Enamorados para regresar a la que renunció”.

Los fans no niegan sentir cariño y apego por Ana Patricia Gámez, pero no están de acuerdo en cómo se está manejando su regreso. Ya que hasta le echan en cara el haber vuelto a Despierta América. Y es que así suma dos programas en el día, razón por la cual parecería que estaría fuera de casa la mayor parte del tiempo, y según dijo hace un año esto era lo que quería evitar. Ahora el público le echa en cara sus palabras a la conductora. Y piden que Karina Banda no se vaya.

La cuenta de Instagram de Enamorándonos estalla con estos mensajes: “Me encanta Ana, pero qué falta de congruencia de los productores y qué falta de respeto hacia Karina. Ojalá un día no se arrepientan por dejarla ir”.

También consideran que hacer esto es además una posible injusticia con Migbelis Castellanos: “¿No que se iba a quedar cuidando niños? No duró ni un año sin trabajo. Yo quería a Misbelis“. View this post on Instagram A post shared by Enamorandonos USA (@enamorandonosusa)

