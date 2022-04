Mamá ucraniana escribe información de contacto en la espalda de su hija en caso de que quede huérfana

Una madre ucraniana estaba tan aterrorizada de que la mataran mientras intentaba proteger a su hija de los horrores de la guerra, que escribió una lista de contactos familiares en la espalda de la niña e incluso consideró tatuarlo.

La artista con sede en Kiev, Sasha Makoviy, compartió la conmovedora imagen de la espalda de su hija, que aún usa pañales, cubierta con su información personal, incluido su nombre, fecha de nacimiento y una serie de detalles de contacto.

Con sus “manos temblando”, escribió la información de contacto familiar sobre la niña de 2 años “en caso de que nos pasara algo y alguien la recogiera como sobreviviente”.

“Un pensamiento loco cruzó por mi mente: ¿Por qué no la tatué con esta información?”, escribió.

Makoviy dijo que le “duele” desplazarse por el resto de su cuenta de Instagram, con imágenes felices de ella, su hija y el padre de la niña, un doloroso recordatorio de “una vida tan maravillosa que teníamos” antes de la brutal invasión de Rusia. View this post on Instagram A post shared by Sasha Makoviy (@aleksandra.mako)

La desgarradora imagen se volvió viral en Ucrania después de que la compartiera la periodista del Kiev Independent, Anastasiia Lapatina, quien escribió: “Las madres ucranianas están escribiendo sus contactos familiares en los cuerpos de sus hijos en caso de que los maten y el niño sobreviva”.

“Y Europa todavía está discutiendo sobre el gas”, apuntó con sarcasmo. Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 4, 2022

Makoviy actualizó a sus seguidores de Instagram el martes pasado y aseguró que ella y su hija ahora estaban “a salvo”.

“Logramos cruzar la frontera y ahora estamos en el sur de Francia”, dijo junto a esta foto de Vira sonriendo cuidando unas flores:

“Nos hemos estado quedando con voluntarios que nos invitaron aquí y nos ofrecieron alojamiento”, escribió, y dijo que el bonito vestido rosa de su hija en la imagen era un regalo de “una familia francesa cariñosa”.

“Estoy conmovida hasta las lágrimas”, dijo sobre la respuesta a su publicación y las ofertas de apoyo.

