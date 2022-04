Nueva York, entre las 10 ciudades preferidas por los multimillonarios para vivir en este 2022

En días recientes, la revista Forbes publicó un listado respecto a cuáles son, en este 2022, las ciudades preferidas para vivir de los grandes magnates o multimillonarios, encontrándose dentro del top ten algunas ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo a esta lista, Nueva York encabeza la lista de las ciudades en donde hay más concentración de multimillonarios. Se estima que alrededor de 107 familias de grandes fortunas viven en la llamada “Gran Manzana”.

De igual modo, Forbes también indicó que tan solo la fortuna de los multimillonarios que radican en Nueva York asciende, en conjunto, a $640,000 billones de dólares.

En seguida te dejamos la lista de las 10 ciudades en donde se concentran la mayor parte de millonarios de todo el mundo.

Las 10 ciudades donde viven más multimillonarios en este 2022

1) Nueva York

Comparando con la lista del año pasado de Forbes, 8 nuevos multimillonarios se mudaron a Nueva York y la mayoría se dedica a negocios financieros. La persona con la mayor fortuna sigue siendo el exalcalde y empresario Michael Bloomberg ($82,000 millones).

2) Beijing

En la capital china vive cerca de 83 millonarios, siendo Zhang Yiming, el fundador de ByteDance, propietario de TikTok, el que más dinero tiene ($50,000 millones).

3) Hong Kong

En la actualidad, radican ahí 68 multimillonarios aunque más de una decena dejaron la ciudad debido a los os estrictos controles de mercados y los protocolos de Covid, informó Forbes. Len Blavatnik es su residente con más dinero ($32,500 millones). View this post on Instagram A post shared by Avoya Travel (@avoyatravel)

4) Londres

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, la capital inglesa ascendió 4 lugares en el ránking. Liu Yongxing es el hombre más rico de la ciudad con una fortuna de $13,200. View this post on Instagram A post shared by @LONDON • #ThisIsLondon (@london)

5) Shangai

Al igual que otras ciudades chinas, Shangai registró una disminución de su número de residentes súper ricos. Aunque la región pasó de tener 64 a 61 multimillonarios, perdió menos que otras ciudades china.

La persona más rica de Shanghái, Liu Yongxing, presidente de la firma de agricultura y productos químicos East Hope Group, más que duplicó su fortuna a un estimado de $13.200 millones.

6) Shenzhen

Debido a que a esta ciudad se le conoce como el “Silicon Valley de China”, es una de las ciudades preferidas de los multimillonarios. La persona más adinerada de Shenzhen es Ma Huateng, presidente y director ejecutivo de Tencent, líder de medios de Internet, cuya fortuna asciende a $28,000 millones. View this post on Instagram A post shared by 𝒁𝒉𝒂𝒏𝒈 𝑿𝒊𝒏 (@zx.ing)

7) Moscú

En años anteriores, había aparecido en sitios superiores; sin embargo, la guerra con Ucrania y la pandemia afectó la fortuna de varios. Vladimir Lisin, presidente del fabricante de productos de acero NLMK Group y la persona más rica de Moscú, con una cuenta bancaria de $90,700 millones. View this post on Instagram A post shared by Городское сообщество Москвы (@moscow_go_)

8) Bombay

Logró mantenerse en el mismo sitio del ránking por segundo año consecutivo. El residente más rico de la ciudad, el presidente de Reliance Industries, Mukesh Ambani, representa por sí solo más del 30% del patrimonio neto colectivo de los multimillonarios de Bombay ($11,500 millones). View this post on Instagram A post shared by MUMBAI CLASSIC (@mumbai_classic)

9) San Francisco

Aunque algunos adinerados dejaron la ciudad californiana el año pasado, en este 2022 llegó un sólido grupo de empresarios ultra ricos. Brian Chesky y Dustin Moskovitz son los que mayor fortuna tienen ($11,500 millones). View this post on Instagram A post shared by #1 Tour Guide on Tripadvisor (@sftourguy)

10) Seúl

La capital de Corea del Sur reingresó a la lista, por primera vez desde 2019, gracias a 3 recién llegados multimillonarios Empatados como los residentes más ricos de la ciudad están Kim Beom-su, el fundador de Kako, la aplicación de mensajería más grande de Corea del Sur, y Jay Y. Lee, el vicepresidente de Samsung Electronics, cuya fortuna asciende a unos $9,100 millones. View this post on Instagram A post shared by Seoul Trip Walk (@seoul.trip.walk)

