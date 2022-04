Video: Rusia ataca depósito de ambulancias fuera de un hospital infantil en Mykolaiv

Imágenes de la cadena inglesa de televisión CTV capturaron el momento en el que una ambulancia es alcanzada por un misil ruso frente a un hospital infantil en Ucrania.

Las imágenes, tomadas en la ciudad de Mykolayiv, muestran que el vehículo médico estalló en llamas antes de ser envuelto por el humo. Estas son las imágenes compartidas en redes sociales:

Vitaly Kim publicó un video del ataque al hospital por parte de los invasores rusos en Nikolaev#UcraniaBajoAtaque #UcraniaBajoFuego pic.twitter.com/rqMpqJFQj3 — Jesús de la cruz 🖤🇪🇸🇪🇺🍊🐍 (@jesusdelacruzol) April 5, 2022

Por su parte, el gobernador de Mykolayiv, Vitaly Kim, también compartió las imágenes y bromeó diciendo que, de hecho, “los rusos apuntaban con robots supermodernos a los jardines del hospital”.

Anna Zamazeeva, directora del Consejo Regional de Mykolayiv, dijo que las imágenes mostraban “el ataque de ayer a una instalación médica secreta, una subestación de ambulancias”.

Vitaly Kim mostró cómo se veía el edificio de la Administración Estatal Regional de #Mykolaiv después del ataque con cohetes de los ocupantes.



El ataque mató a 12 personas y 34 resultaron heridas, informaron los medios #ucranianos. pic.twitter.com/dHdNzLm1oU — 🔥ConfirmadoVzla🔥 (@ConfirmadoVz) March 29, 2022

Agregó: “Los ocupantes rusos ayer nuevamente dispararon cohetes ‘caóticamente’ contra Mykolaiv y Ochakov. Pero por alguna razón, la mayoría de los cohetes volaron a la zona de hospitales, escuelas, guarderías y zonas residenciales”.

“Desafortunadamente, ayer, dos niños resultaron heridos por estos bombardeos: un niño de siete años en Ochakov y un niño de catorce años en Mykolaiv”, agregó Zamazeeva.

“Otro niño, lamentablemente, murió durante el bombardeo de la tarde. ¡Sinceras condolencias a familiares y amigos! ¡Nunca perdonaremos al ‘mundo ruso’ por el sufrimiento y la muerte de nuestros hijos! ¡Responderás por todo!”, concluyó.

Ataques ruso a la ciudad de Mykolaiv

Cabe recordar que las tropas rusas comenzaron a bombardear la ciudad portuaria del sur el 26 de febrero, día que comenzó la invasión de Putin a Ucrania.

El Kremlin lo considera un activo estratégico debido a su proximidad a Odesa.

El ejército ruso es repelido del Óblast de Mykolaiv.

La ambulancia en las imágenes parecía ser un vehículo del Servicio Nacional de Salud fuera de servicio, y varios ya habían sido donados por el Servicio de Ambulancias del Centro Sur de Inglaterra.

El bombardeo ruso en Mykolayiv el pasado lunes mató a 10 personas, incluido un niño, e hirió a otras 46, dijo el jefe de la administración regional, Oleksandr Senkevich. The #Mykolaiv mayor Olexander Senkevich published consequences of attacks on April 3 of gynecologic department of one of hospitals.



💭Fortunately, neither doctors nor patients were injured. When you are told about denazification – remember this video, – wrote Oleksandr Senkevych pic.twitter.com/Szl8LIjvfI— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) April 4, 2022

Mientras tanto, funcionarios de defensa británicos dijeron que 160,000 personas siguen atrapadas por los ataques aéreos rusos y los intensos combates en la sitiada ciudad portuaria sureña de Mariúpol.

La actualización de inteligencia del Ministerio de Defensa dijo que la ciudad “no tiene luz, comunicación, medicina, calefacción o agua”. Acusó a las fuerzas rusas de impedir deliberadamente el acceso humanitario, “probablemente para presionar a los defensores a rendirse”.

